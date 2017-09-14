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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7466746774687469>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:22

  Успіх написав:
  detroytred написав:А так наче майже все є,
Так отож, що не вистачає/або немає:
1. Чітких термінів/контрактів на 6-12-18-24міс!
2. Грошей(пообрізали, як могли)
3. Глибоких бетонних укріпленнь(щоб забезпечити максимальну безпеку)

Отож. Цілий довгий перелік позитивних елементів не може перебити оцей коротенький.
Може навіть одного, якщо два якихось з цих трьох вирішити.

Тому класика залишається -- примус.
А для примусу потрібна побудова системи примусу. А для системи потрібна база законодавча. Ну і час. І бажаючі систему примусу створити. Бажаючі жити в ній.
Тупічек-с...
Хоча теоретично можливо, а от практично, м'яко кажучи, дуже складно. Потрібна ще наявність об'єктивних умов.

Коли ж бажання-запит-потреба-необзідність є, а можливостей нема, то ... штукатурення, штукатурка, маргарин з надписом масло. І в основі Матриця, як замінник ілюзіями реальності.
Чому?
Да тому, щоб не було отого повного розділення на морлоки та елоїв.
Щоб було тільки зміщення в бік елоїв.

Тобто і коммі лопухнулись, і Уеллс помилився, і Кейнс!!!, а рулять брати Вачовські...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:03

  Успіх написав:
  detroytred написав:То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас...
А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ...
Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" :mrgreen:
Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру :mrgreen:


Именно так и должно быть, по крайней мере в обществе где статус измеряется деньгами. С моряками именно такая схема и работает - и как-то туда их ловить не нужно - сами в очереди в рейс стоят несмотря на то что по году семьи не видят и гибнет их там тоже дай бог, кого малярия кого пьянка кого здоровье подкосит.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:11

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?


ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)
билися в істериці головою об стіну у Львові
виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості
напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті
тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших
тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам

Я був і залишаюсь абсолютно виїзним. Просто в перший тиждень після початку війни на кордоні панував повний хаос. Як тільки хаос спав - ніяких проблем вже не виникало. Ремонт зробив - каюсь. Набридло жити в оренді маючи вже третю власну квартиру. Про яку інтелектуальну виключність йдеться? Це ж було 2*2.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:23

  Hotab написав:katso
ваш керосин который "веса не имеет" :wink:

Счас подробнее.. почему «мой» керосин не имеет веса и к чему подмигивание?


Это пилотская поговорка, пилоты ее знают :wink: Смысл в том что залив топлива под пробки, больше записанного, у пилота получается неучтенный запас топлива который в случае плохой погоды на аэродроме назначения даст больше возможностей для маневра при уходе на запасной. А в бумагах все пишется правильно чтоб не превыщать максимальный взлетный вес, проверить практически невозможно, т.к. разная плотность, разные расходы и т.п. - а если долетел и все ОК то тот керосин уже и сгорел и никто и не узнает про взлет с перевесом.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?

Не було ніяких 11 млн. на 12 років народження, навіть якщо би фантастично припустити, що всі як один прийшли і всі за одного кандидата відголосували.
найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років.
«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekz ... 68087.html

Так що до 30 років менше 2 млн чоловіків голосували за, а не 5,4 млн.
В якихось казках ваші уявні мільйони як і ще одного дописувача. Уважно розгляньте віково-статеву піраміду - жодного року народження нема до 30 років на 2019 р., щоби було по 450 тис. чоловіків, а назагал всього моб. ресурсу 3 млн, це до 27-60 років і ще якби 1 млн нібито десь шукають. Нехай 2 роки добавлять ще 270 тис., хоча і так були в армії і на фронті і до цього з цих р.н.,
До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі https://www.slovoidilo.ua/2024/03/07/no ... nnya-texty

але і вибування іде не слабе.
За експертною оцінкою Мінсоцполітики тривалість життя чоловіків у 2020 році становило 66,4 року, а у 2023 показник впав на 9 років – до 57,3 року. Також знизилась середня очікувана тривалість життя жінок – з 76,2 року до 70,9 року, тобто на 5 років менше.
https://vector.comments.ua/ua/news/2024 ... 29006.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:35

  Ой+ написав:
  airmax78 написав:13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?

Не було ніяких 11 млн. на 12 років народження, навіть якщо би фантастично припустити, що всі як один прийшли і всі за одного кандидата відголосували.
найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років.
«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekz ... 68087.html

Так що до 30 років менше 2 млн чоловіків голосували за, а не 5,4 млн.
В якихось казках ваші уявні мільйони як і ще одного дописувача. Уважно розгляньте віково-статеву піраміду - жодного року народження нема до 30 років на 2019 р., щоби було по 450 тис. чоловіків, а назагал всього моб. ресурсу 3 млн, це до 27-60 років і ще якби 1 млн нібито десь шукають. Нехай 2 роки добавлять ще 270 тис., хоча і так були в армії і на фронті і до цього з цих р.н.,
До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі https://www.slovoidilo.ua/2024/03/07/no ... nnya-texty

але і вибування іде не слабе.
За експертною оцінкою Мінсоцполітики тривалість життя чоловіків у 2020 році становило 66,4 року, а у 2023 показник впав на 9 років – до 57,3 року. Також знизилась середня очікувана тривалість життя жінок – з 76,2 року до 70,9 року, тобто на 5 років менше.
https://vector.comments.ua/ua/news/2024 ... 29006.html

https://dou.ua/forums/topic/48210/#2804946

Тут вже кидали лінки на цю піраміду, але теж хочеться звернути увагу: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine). Там чітко видно, що 25 років це вже початок дна вікового, де серед 20-25 років менше ста тисяч людей на кожен з років. Це вже стратегія Scraping the Barrel (hoi4.paradoxwikis.com/Recruitable_population) чи ще ні? Non-Discriminatory Conscription вже почалася, далі виходить Human Wave Offensive.

Пробуватати залучити військових пенсіонерів, або більше поліції на фронт — ні, дякую.
Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:39

  katso написав:
  Hotab написав:katso
ваш керосин который "веса не имеет" :wink:

Счас подробнее.. почему «мой» керосин не имеет веса и к чему подмигивание?


Это пилотская поговорка, пилоты ее знают :wink: Смысл в том что залив топлива под пробки, больше записанного, у пилота получается неучтенный запас топлива который в случае плохой погоды на аэродроме назначения даст больше возможностей для маневра при уходе на запасной. А в бумагах все пишется правильно чтоб не превыщать максимальный взлетный вес, проверить практически невозможно, т.к. разная плотность, разные расходы и т.п. - а если долетел и все ОК то тот керосин уже и сгорел и никто и не узнает про взлет с перевесом.

Хто це вам таких дурниць нарозказував,
Облік палива як на борту, так і в журналі літального апарату, ведеться як в літрах, так і в кг по фактичній густині в цей день.
Зайвих (не облікованих) літрів (як і відповідно кілограмів) ніхто (оператор топоивозаправника) не заллє, бо той хто заливає не схоче платити за них ( або віддати «свою» наееономлегу каністру - другу, яку б він поніс в кінці дня додому).
Да і не міняє на борту нічого та каністра.
Якщо ав.персонал (зазвичай технічний обслуговуючий персонал₴ конкретного літака (вертольота) намутить каністру-другу, то це зіллє після зміни по темному, коли всі поїхали додому прямо знизу. На наступному вильоті вранці це ніде не буде видно на старій техніці. На імпортній - буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.

Це привіт детройтеду? То все марно залізобетон не проб'єш, там лише пісня про відправляння інших на фронт
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:42

  airmax78 написав:Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?

Доповідаю. Вони тепер стоять в чергах в п'яну вишню, апероль різні. Проходячи повз величезні черги за бухлішком можна почути, що вони продовжують розповідати, що война то вигадана штучна історія. І, взагалі, політикою вони не цікавляться.
Тому підписаний на днях закон про мобілізацію 25 річних + це бумеранг за їх вибір
А 18 річні, голосувавші за невтіка хай посидять тепер до 25 років в країні без виїзду і поміркують над своїм вироком поки не настане їх черга сидіти в окопах.
Життя все таки справедлива хоч і жорстка річ
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 08:46

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.

Це привіт детройтеду? То все марно залізобетон не проб'єш, там лише пісня про відправляння інших на фронт

Та ні. Це привіт тобі. Добровольцю, який за два роки до фронту ніяк не дійте. А замість цього другий бізнес відкрив.
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