airmax78 написав:13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?
Не було ніяких 11 млн. на 12 років народження, навіть якщо би фантастично припустити, що всі як один прийшли і всі за одного кандидата відголосували.
найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років. «Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekz ... 68087.html
Так що до 30 років менше 2 млн чоловіків голосували за, а не 5,4 млн. В якихось казках ваші уявні мільйони як і ще одного дописувача. Уважно розгляньте віково-статеву піраміду - жодного року народження нема до 30 років на 2019 р., щоби було по 450 тис. чоловіків, а назагал всього моб. ресурсу 3 млн, це до 27-60 років і ще якби 1 млн нібито десь шукають. Нехай 2 роки добавлять ще 270 тис., хоча і так були в армії і на фронті і до цього з цих р.н.,
До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі https://www.slovoidilo.ua/2024/03/07/no ... nnya-texty
але і вибування іде не слабе.
За експертною оцінкою Мінсоцполітики тривалість життя чоловіків у 2020 році становило 66,4 року, а у 2023 показник впав на 9 років – до 57,3 року. Також знизилась середня очікувана тривалість життя жінок – з 76,2 року до 70,9 року, тобто на 5 років менше. https://vector.comments.ua/ua/news/2024 ... 29006.html
Пробуватати залучити військових пенсіонерів, або більше поліції на фронт — ні, дякую. Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.
Залучити аби залучити -- не проблема. Флай, залучити, ввести у військо умовно пару впенсів -- теж ніяких наслідків... для системи. Ввести 100 тис.+, 200 тис.+ ---- подумай сам, що буде? Це тебе можна, як салагу... А тут прийдеться міняти систему. Впенси не проти. А проти - ти, сам розумієш хто.
Тому і не впроваджують. Але можуть. Якщо схочуть змінити систему. На кращу... Самі схочуть. Ті, хто приймає рішення.
Так що звертайся, стукай у двері. Почують. Тебе. Кожного. Щоб прискорити. Маленька людина може ого-го.
flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/48210/#2804946 Тут вже кидали лінки на цю піраміду, але теж хочеться звернути увагу: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine). Там чітко видно, що 25 років це вже початок дна вікового, де серед 20-25 років менше ста тисяч людей на кожен з років. Це вже стратегія Scraping the Barrel (hoi4.paradoxwikis.com/Recruitable_population) чи ще ні? Non-Discriminatory Conscription вже почалася, далі виходить Human Wave Offensive.
Пробуватати залучити військових пенсіонерів, або більше поліції на фронт — ні, дякую. Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.
Залучити аби залучити -- не проблема. Флай, залучити, ввести у військо умовно пару впенсів -- теж ніяких наслідків... для системи. Ввести 100 тис.+, 200 тис.+ ---- подумай сам, що буде? Це тебе можна, як салагу... А тут прийдеться міняти систему. Впенси не проти. А проти - ти, сам розумієш хто.
Тому і не впроваджують. Але можуть. Якщо схочуть змінити систему. На кращу... Самі схочуть. Ті, хто приймає рішення.
Так що звертайся, стукай у двері. Почують. Тебе. Кожного. Щоб прискорити. Маленька людина може ого-го.
мопед не мой, я просто перепостив аб"яву
там цікава лінка для роздумів
hoi4.paradoxwikis.com/Recruitable_population
так от для
Extensive Conscription 5.00%
One of the following must be true: Current ruling party is Fascist or Communist All of the following must be true: At war Any enemy country has an estimated army strength ratio of 50% or more compared to this country More than 20% War supportWar support
Service by Requirement 10.00%
One of the following must be true: Current ruling party is Fascist or Communist. All of the following must be true: At war Estimated enemies strength ratio of 60% or more compared to this country One of the following must be true: More than 60% War supportWar support More than 0% surrender progress
All Adults Serve 20.00% At war One of the following must be true: More than 70% War supportWar support More than 0% surrender progress Estimated enemies strength ratio of 75% or more compared to this country
Scraping the Barrel 25.00% At war One of the following must be true: More than 85% War supportWar support More than 25% surrender progress Estimated enemies strength ratio of 100% or more compared to this country
Якби останній випадок для 100% і більше потужності ворога, але при 85% підтримки воєнного спротиву.
detroytred написав:Шукайте причини... Чому один і той же нарід робить різний вибор. Причина-наслідок...
Давайте пошукаєм 1 От є у нас приблизно 1% населення, який засуджений за злочини і знаходиться в тюрмах/колоніях і ще 2% який засуджений умовно.... Питання ХТО винуватий в цьому? Тих 97% які НЕ засудили? 2 Отже виходить що саме цих 3% винуваті саме в своїх бідах. І 97% молодці, бо мали клепку в голові щоб діяти по своєму. Але ж що тих 3% злочинців, що 97% не злочинців - це все народ Виходить що народ може впливати на своє майбутнє...і найсмішніше - впливає. Адже у нас є 5% в рази багатших від інших... Виходить Є 3% тих які САМІ себе засунули в задницю Є 5% тих які САМІ себе підняли І знову ж серед тих 5%( 2 млн) - всього 0,1 млн -відносяться до можновладців/керівників високого рівня. 3 Тепер по закордонам.... Туди також виїхав народ...І як виявляється , навіть там цей виїхавший народ не 100% перетворився на успішних... Чомусь працює від 20 до 50% ( в різних країнах по різному) , в тих де допомога більша - ПРАЦЕВЛАШТУВАЛОСЬ менше... Виходить чкщо наш народ перемістити в країну з ідеальними можновладцями - він все одно починає ділитись на невдах і успішних... Знову фаберже заважає? Чи в Україні з пустим ринком і відсутністю конкуренції - заважають можновладці/закони а в Німеччині з ідеальними можновладцями і відшліфованими законами - фаберже?
detroytred написав:Та ні. Це привіт тобі. Добровольцю, який за два роки до фронту ніяк не дійте. А замість цього другий бізнес відкрив.
Для совка який все життя жив за ЧИЇСЬ гроші - важко зрозуміти 1 Відкриття бізнесу ПІД ЧАС війни - це подвиг 2 Як правило , відкриття бізнесу це ВКЛАДАННЯ кількох мільйонів СЬОГОДНІ - щоб МОЖЛИВО повернути їх назад на протязі наступних 5-ти років , і тільки після повернення починається отримання доходу
budivelnik написав:а в Німеччині з ідеальними можновладцями і відшліфованими законами
О_о це що ще за казочки?
Це не до мене це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці тому по їх враженнях Якщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують.
Успіх написав:Це от Успіх, Бобюа, Бандерлог, Фріз, Денік - це ми можемо/маємо право посилати ВСІХ на... "на ліво і на право" на фронт!
Зелень заборонила будь-кому і щось говорити і представляти інтереси як України так і її народу. Тільки перші особи вирішують, що, де і коли. Далі - ідеолог Арахамія: " "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"." Давайте дочекаємось результатів "разборок" .