Додано: Сер 03 кві, 2024 09:46

detroytred написав: Шукайте причини...

Чому один і той же нарід робить різний вибор.

Причина-наслідок... Шукайте причини...Чому один і той же нарід робить різний вибор.Причина-наслідок...

Давайте пошукаєм1 От є у нас приблизно 1% населення, який засуджений за злочини і знаходиться в тюрмах/колоніях і ще 2% який засуджений умовно....ПитанняХТО винуватий в цьому?Тих 97% які НЕ засудили?2 Отже виходить що саме цих 3% винуваті саме в своїх бідах.І 97% молодці, бо мали клепку в голові щоб діяти по своєму.Але ж що тих 3% злочинців, що 97% не злочинців - це все народВиходить що народ може впливати на своє майбутнє...і найсмішніше - впливає.Адже у нас є 5% в рази багатших від інших...ВиходитьЄ 3% тих які САМІ себе засунули в задницюЄ 5% тих які САМІ себе піднялиІ знову ж серед тих 5%( 2 млн) - всього 0,1 млн -відносяться до можновладців/керівників високого рівня.3 Тепер по закордонам....Туди також виїхав народ...І як виявляється , навіть там цей виїхавший народ не 100% перетворився на успішних...Чомусь працює від 20 до 50% ( в різних країнах по різному) , в тих де допомога більша - ПРАЦЕВЛАШТУВАЛОСЬ менше...Виходить чкщо наш народ перемістити в країну з ідеальними можновладцями - він все одно починає ділитись на невдах і успішних...Знову фаберже заважає?Чи в Україні з пустим ринком і відсутністю конкуренції - заважають можновладці/закониа в Німеччині з ідеальними можновладцями і відшліфованими законами - фаберже?