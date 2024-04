Додано: Сер 03 кві, 2024 09:03

Тут вже кидали лінки на цю піраміду, але теж хочеться звернути увагу: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine ). Там чітко видно, що 25 років це вже початок дна вікового, де серед 20-25 років менше ста тисяч людей на кожен з років. Це вже стратегія Scraping the Barrel (hoi4.paradoxwikis.com/Recruitable_population) чи ще ні? Non-Discriminatory Conscription вже почалася, далі виходить Human Wave Offensive.



Пробуватати залучити військових пенсіонерів, або більше поліції на фронт — ні, дякую.

Вишкрібати майбутнє країни на найближчі 10 років — о так, щоб військові пенсіонери що давали присягу могли почілитись з кайфом на пенсії.

Залучити аби залучити -- не проблема.

Флай, залучити, ввести у військо умовно пару впенсів -- теж ніяких наслідків... для системи.

Ввести 100 тис.+, 200 тис.+ ---- подумай сам, що буде?

Це тебе можна, як салагу...

А тут прийдеться міняти систему.

Впенси не проти.

А проти - ти, сам розумієш хто.



Тому і не впроваджують.

Але можуть. Якщо схочуть змінити систему. На кращу...

Самі схочуть. Ті, хто приймає рішення.



Так що звертайся, стукай у двері. Почують. Тебе. Кожного.

мопед не мой, я просто перепостив аб"явутам цікава лінка для роздумів