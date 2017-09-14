budivelnik написав:це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці
Так і є, на власні очі це бачу: 1. Мадярські плантатори фундука 2. Китайські власники заводу в рази піднімають продуктивність нашого народу, миттєво припиняють всі "схеми" і підвищують продуктивність. Таких би керівників + патріотизм рівня Чорновола і ми б зажили...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 03 кві, 2024 10:04, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Це от Успіх, Бобюа, Бандерлог, Фріз, Денік - це ми можемо/маємо право посилати ВСІХ на... "на ліво і на право" на фронт!
Зелень заборонила будь-кому і щось говорити і представляти інтереси як України так і її народу. Тільки перші особи вирішують, що, де і коли. Далі - ідеолог Арахамія: " "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"." Давайте дочекаємось результатів "разборок" .
Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. (с)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 кві, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Не посилайте так нагло/нахабно інших на фронт, якщо в самих "рило в пушку"!
ось тобі мантра на перше время: "Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. Но чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна западная помощь." Чим ВАЗ зміг тим і допоміг , очікуй на молодь, на поповнення, будь готов . Ще тобі зашле на поміч обмежено придатних , які в курсі і понюхали вже пороху.
flyman написав:Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. (с)
Це все до того, що мобілізейшн йде по наміченому плану. Кожний ТЦК робить свої плани і не париться, що там там і як. Не дають же якійсь бригаді зайти в місто і набрати собі людей ...... Посла Великобританії питали , скільки тре малювати грошей на нових людей? Скілько.? Він все переклав на залежність від ворога , хоча нічого не сказав, як він вплине на цю залежність. В ітоге унікальний случай - непройшов ВЛК і став послом.
flyman написав:Сидим мы день, сидим другой, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая одной стены не хватает. (с)
Це все до того, що мобілізейшн йде по наміченому плану. Кожний ТЦК робить свої плани і не париться, що там там і як. Не дають же якійсь бригаді зайти в місто і набрати собі людей ...... Посла Великобританії питали , скільки тре малювати грошей на нових людей? Скілько.? Він все переклав на залежність від ворога , хоча нічого не сказав, як він вплине на цю залежність. В ітоге унікальний случай - непройшов ВЛК і став послом.
Ще рік назад рекомендували замістити військами НАТО всю західну стезію, що присадити лукаша, щоб не мріяв, не готувався і не вякав . Чи хочаб йому ультиматуп кинути - ще щось картопляне прилетить - знесемо нахрен якесь місто, для науки. Відповідь відома - солдатів вдосталь.
Украина находится под большим риском разрушения линии фронта - Politico
Офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря гораздо большему численному весу и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», заявили они.
«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — заявил POLITICO один из высокопоставленных военных источников.
«Залужный называл это «Войной одного шанса», — сказал один из офицеров. «Под этим он имел в виду, что системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что русские быстро противостоят им. Например, мы успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают».
Приводя в качестве примера истребители F-16. Ожидается, что около дюжины F-16 вступят в строй этим летом после завершения базовой подготовки пилотов. «Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году; они не подойдут для 2024 года», — сказал он.
План состоит в том, чтобы после интенсивной трех-четырехмесячной подготовки переместить на передовую линию как можно больше военнослужащих в форме и лиц, выполняющих небоевые функции. Но высокопоставленные офицеры, с которыми беседовал POLITICO, заявили, что Сырский был неправ и «подыгрывал повествованиям политиков».
«У нас не только военный кризис, у нас есть политический кризис», — сказал один из офицеров. Хотя Украина уклоняется от большого призыва, «Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть, и раньше».
Так что Маск, возможно, не слишком уж отклонился от цели.
Успіх написав:Це от Успіх, Бобюа, Бандерлог, Фріз, Денік - це ми можемо/маємо право посилати ВСІХ на... "на ліво і на право" на фронт!
Зелень заборонила будь-кому і щось говорити і представляти інтереси як України так і її народу. Тільки перші особи вирішують, що, де і коли. Далі - ідеолог Арахамія: " "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"." Давайте дочекаємось результатів "разборок" .
Ну от - вже, навіть, з цього випливає, що можна було робити 1рік(на фронті) через 2роки(вдома) - про що ми з Бобюа неодноразово писали.
А якщо залучати поступово ще 3-4лями моб.резерву(чи скільки в нас є придатних М27-60?) - то можна,навіть, зробити "графік" >рік через 6-8років!
Тому дивуюсь - стільки, НАЧЕ, мудрих/високоосвідчених людей у ВР, в ОП, військових генералісімусів... - а ніхто, НІХТО, плять, за ДВА РОКИ не створив план/не прийняв закон з НОРМАЛЬНОЮ мо/демобілізацією???! З НОРМАЛЬНИМ "графіком" перебування на фронті!