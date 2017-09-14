Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве

Офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря гораздо большему численному весу и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», заявили они.», — заявил POLITICO один из высокопоставленных военных источников.«Залужный называл это «Войной одного шанса», — сказал один из офицеров. «Под этим он имел в виду, что системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что русские быстро противостоят им. Например, мы успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставленные Великобританией и Францией], но лишь на короткое время. Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают».Приводя в качестве примера истребители F-16. Ожидается, что около дюжины F-16 вступят в строй этим летом после завершения базовой подготовки пилотов. «Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году; они не подойдут для 2024 года», — сказал он.План состоит в том, чтобы после интенсивной трех-четырехмесячной подготовки переместить на передовую линию как можно больше военнослужащих в форме и лиц, выполняющих небоевые функции. Но высокопоставленные офицеры, с которыми беседовал POLITICO, заявили, что Сырский был неправ и «подыгрывал повествованиям политиков».«У нас не только военный кризис, у нас есть политический кризис», — сказал один из офицеров. Хотя Украина уклоняется от большого призыва, «Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть, и раньше».Так что Маск, возможно, не слишком уж отклонился от цели.