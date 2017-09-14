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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:24
Успіх написав:
Ну от - вже, навіть, з цього випливає, що можна було робити 1рік(на фронті) через 2роки(вдома) - про що ми з Бобюа неодноразово писали.
ИМХО такий графік збільшить бойові втрати втрати в рази. Не знаю як у вас в бригаді, а серед моїх знайомих найбільші втрати (десь 2/3) в перший місяць на нулі.
Ну і мудрі політики розуміють, що якщо в тилу назбирається кілька сотень тисяч злих Успіхів то проблем буде значно більше, адже за черговий розпил бруківки може й прилетіти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 03 кві, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:25
Успіх написав: Goodman написав: Успіх написав:
Це от Успіх, Бобюа, Бандерлог, Фріз, Денік - це ми можемо/маємо право посилати ВСІХ на... "на ліво і на право" на фронт!
Зелень заборонила будь-кому і щось говорити і представляти інтереси як України так і її народу. Тільки перші особи вирішують, що, де і коли.
Далі - ідеолог Арахамія:
" "Господин Сырский сейчас делает аудит всех Сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия - 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч"."
Давайте дочекаємось результатів "разборок" .
Ну от - вже, навіть, з цього випливає, що можна було робити 1рік(на фронті) через 2роки(вдома) - про що ми з Бобюа неодноразово писали.
А якщо залучати поступово ще 3-4лями моб.резерву(чи скільки в нас є придатних М27-60?) - то можна,навіть, зробити "графік" >рік через 6-8років!
Тому дивуюсь - стільки, НАЧЕ, мудрих/високоосвідчених людей у ВР, в ОП, військових генералісімусів... - а ніхто, НІХТО, плять, за ДВА РОКИ
не створив план/не прийняв закон з НОРМАЛЬНОЮ мо/демобілізацією???! З НОРМАЛЬНИМ "графіком" перебування на фронті!
нема в нас 3-4 лями вільного моб. резерву, як тобі не дійде до башки,
щоб десь прибавити треба десь забрати, можна переставляти доданки місцями, перетасовувати "силовиків" як карти в колоді.
по плану мунулого літа ти мав каву в Ялті з горнятка хлептати, якого тобі ще плану не вистачає?
та й аірмакс тобі тлумачив про "мобрезерв" 73% (бачили очі що купували),
питання, чому інші мають вигрібати через вибір таких як ти
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:37
Дюрі-бачі написав:
Ну і мудрі політики розуміють, що якщо в тилу назбирається кілька сотень тисяч злих Успіхів то проблем буде значно більше, адже за черговий розпил бруківки може й прилетіти
Так, так... бояться вони за свої коліна
flyman написав:
нема в нас 3-4 лями вільного моб. резерву
А скільки є 1-1,5лями?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:40
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:
Ну і мудрі політики розуміють, що якщо в тилу назбирається кілька сотень тисяч злих Успіхів то проблем буде значно більше, адже за черговий розпил бруківки може й прилетіти
Так, так... бояться вони за свої коліна
flyman написав:
нема в нас 3-4 лями вільного моб. резерву
А скільки є 1-1,5лями?
300 тис. (із силовиками, воєнсилопенсами і салагами 25,26 рр.) і то хіба на цей рік і по 50 кожного наступного (але цього полтоса не вистачить щоб заміняти тих хто вибуватиме),
тобто це вже фол останньої надії (можна ще 18..25 із демографічної ями вишкребти, але то мізерний мізер, і це вже повний Парагвай)
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:43
flyman написав:
"мобрезерв" 73% (бачили очі що купували),
питання, чому інші мають вигрібати через вибір таких як ти
Та вже 100500раз перетирали це - що війна все одно б була, будь при владі хоч Рошенко, хоч Йуля, а хоч Гаврилюк разом зі Савченко!!!
І що - які б тоді були б відмазки?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:45
Успіх написав: flyman написав:
"мобрезерв" 73% (бачили очі що купували),
питання, чому інші мають вигрібати через вибір таких як ти
Та вже 100500раз перетирали це - що війна все одно б була, будь при владі хоч Рошенко, хоч Йуля, а хоч Гаврилюк разом зі Савченко!!!
І що - які б тоді були б відмазки?
Казахстан?
Вірменія?
Грузія?
Можуть же, скільки тої Грузії.
І Вірменія могла ж за кордони 91. Але ж ні, люди важливіше.
Але таким як ти щось логічно довести, як в приказці "хоч кілок на голові теши"
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 кві, 2024 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:50
flyman написав:
300 тис.
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:
Ну і мудрі політики розуміють, що якщо в тилу назбирається кілька сотень тисяч злих Успіхів то проблем буде значно більше, адже за черговий розпил бруківки може й прилетіти
Так, так... бояться вони за свої коліна
flyman написав:
нема в нас 3-4 лями вільного моб. резерву
А скільки є 1-1,5лями?
(із силовиками, воєнсилопенсами і салагами 25,26 рр.) і то хіба на цей рік і по 50 кожного наступного (але цього полтоса не вистачить щоб заміняти тих хто вибуватиме),
тобто це вже фол останньої надії (можна ще 18..25 із демографічної ями вишкребти, але то мізерний мізер, і це вже повний Парагвай)
Та ну, ти щось загнув!Тут таки бажано, щоб ще хоч 5 форумчан написали свою думку/свою цифру/своє бачення щодо мобрезерву
.
Тут, навіть, Будівельника можна залучити з його калькулятором
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:50
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:50
unicdima написав:
Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен
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Додано: Сер 03 кві, 2024 10:52
d44 написав:
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен
Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.
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