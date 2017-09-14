airmax78 написав: 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони? 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?



«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekz ... 68087.html найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років.«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх

https://www.slovoidilo.ua/2024/03/07/no ... nnya-texty До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі



https://vector.comments.ua/ua/news/2024 ... 29006.html За експертною оцінкою Мінсоцполітики тривалість життя чоловіків у 2020 році становило 66,4 року, а у 2023 показник впав на 9 років – до 57,3 року. Також знизилась середня очікувана тривалість життя жінок – з 76,2 року до 70,9 року, тобто на 5 років менше.

Не було ніяких 11 млн. на 12 років народження, навіть якщо би фантастично припустити, що всі як один прийшли і всі за одного кандидата відголосували.Так що до 30 років менше 2 млн чоловіків голосували за, а не 5,4 млн.В якихось казках ваші уявні мільйони як і ще одного дописувача. Уважно розгляньте віково-статеву піраміду - жодного року народження нема до 30 років на 2019 р., щоби було по 450 тис. чоловіків, а назагал всього моб. ресурсу 3 млн, це до 27-60 років і ще якби 1 млн нібито десь шукають. Нехай 2 роки добавлять ще 270 тис., хоча і так були в армії і на фронті і до цього з цих р.н.,але і вибування іде не слабе.