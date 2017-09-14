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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7470747174727473>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:53

  Успіх написав:Та ну, ти щось загнув!
Тут таки бажано, щоб ще хоч 5 форумчан написали свою думку/свою цифру/своє бачення щодо мобрезерву.

Тут, навіть, Будівельника можна залучити з його калькулятором :mrgreen:

Який тобі калькулятор ще треба?
Протри очі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:53

  Ой+ написав:
  airmax78 написав:13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?

Не було ніяких 11 млн. на 12 років народження, навіть якщо би фантастично припустити, що всі як один прийшли і всі за одного кандидата відголосували.
найактивніше Зеленського підтримала молодь від 18 до 29 років, однак водночас активність електорату цього віку знизилася порівняно з 2014 роком: участь у волевиявленні взяли 40% молодих людей порівняно з 46% на попередніх виборах. Таким чином, найактивнішими виборцями Зеленського виявилися люди від 30 до 39 років.
«Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekz ... 68087.html

Так що до 30 років менше 2 млн чоловіків голосували за, а не 5,4 млн.
В якихось казках ваші уявні мільйони як і ще одного дописувача. Уважно розгляньте віково-статеву піраміду - жодного року народження нема до 30 років на 2019 р., щоби було по 450 тис. чоловіків, а назагал всього моб. ресурсу 3 млн, це до 27-60 років і ще якби 1 млн нібито десь шукають. Нехай 2 роки добавлять ще 270 тис., хоча і так були в армії і на фронті і до цього з цих р.н.,
До мобілізаційного резерву можна додати 273 тисячі чоловіків віком 25–26 років (це без урахування чоловіків, які з різних причин не підпадають під мобілізацію). Якщо зменшити вік мобілізації до 18 років, можна додати до резерву 434 тисячі https://www.slovoidilo.ua/2024/03/07/no ... nnya-texty

але і вибування іде не слабе.
За експертною оцінкою Мінсоцполітики тривалість життя чоловіків у 2020 році становило 66,4 року, а у 2023 показник впав на 9 років – до 57,3 року. Також знизилась середня очікувана тривалість життя жінок – з 76,2 року до 70,9 року, тобто на 5 років менше.
https://vector.comments.ua/ua/news/2024 ... 29006.html

Це що, наша ЦВК бреше?
Кандидат Володимир Зеленський
Голосів виборців: 13 541 528
Відсоток: 73,22
А дані екзітполів дають вікову структуру.
Як же ми, українці, любимо прибіднятись. Навіть в такому питанні як мобілізаційний ресурс.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55

  detroytred написав:Тобто і коммі лопухнулись, і Уеллс помилився, і Кейнс!!!, а рулять брати Вачовські...

Сестри
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 10:55

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.

А якщо потребує лікування (поки хворий непридатний), то як? Тоді і примусове лікування треба вводити. Так просто переписати всіх навряд чи проканає. Є дійсно ж обмежено придатні в буквальному, прямому сенсі цього формулювання.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:02

  flyman написав:
  Успіх написав:Та ну, ти щось загнув!
Тут таки бажано, щоб ще хоч 5 форумчан написали свою думку/свою цифру/своє бачення щодо мобрезерву.

Тут, навіть, Будівельника можна залучити з його калькулятором :mrgreen:

Який тобі калькулятор ще треба?
Протри очі.

Кому? От ти себе вважаєш непридатним і не вважаєш резервом. А ВЛК вважає придатним не тільки в домашній монітор 18 годин на добу дивитись (причому це лише форум фінанс і ДОУ, а ще є робота на півгодини хоча б ) , а і в екран Мавіка. Не менше готовий ніж Фріз., якого крутить від хвороб. То як будемо рахувати тебе? Якщо хочеш про мене, то і я в мобрезерві. І тут 90% дописувачів також. То які 300 тис?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:11

airmax78
Це що, наша ЦВК бреше?
Кандидат Володимир Зеленський
Голосів виборців: 13 541 528
Відсоток: 73,22
А дані екзітполів дають вікову структуру.
Як же ми, українці, любимо прибіднятись. Навіть в такому питанні як мобілізаційний ресурс.

Нащо такі дешеві маніпуляції?
Де ЦВК чи які екзитполи дає, що 80% Зе-виборців віком до 30 років? Дав вам дані, що в абсолютному вимірі найбільше було 30-40 річних. Якраз ваші тодішні однолітки.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:36

❗️Кримський міст планують знищити у першій половині 2024 року. Його руйнування неминуче, — високопосадовець ГУР в інтерв'ю The Guardian
Також він додав, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів, для реалізації задуманого.
https://t.me/operativnoZSU
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:40

  Ой+ написав:
airmax78
Це що, наша ЦВК бреше?
Кандидат Володимир Зеленський
Голосів виборців: 13 541 528
Відсоток: 73,22
А дані екзітполів дають вікову структуру.
Як же ми, українці, любимо прибіднятись. Навіть в такому питанні як мобілізаційний ресурс.

Нащо такі дешеві маніпуляції?
Де ЦВК чи які екзитполи дає, що 80% Зе-виборців віком до 30 років? Дав вам дані, що в абсолютному вимірі найбільше було 30-40 річних. Якраз ваші тодішні однолітки.

https://www.irf.ua/khto_ti_vibortsi_yak ... andidativ/
Можливо я щось швидко не так інтерпретував. Ще раз перечитав. Треба визнати що на тих виборах мудрістю відзначились всі вікові категорії. То просто серед виборців до 30 "атопутіннападьот" викликало найбільше сміху.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 11:43

  fler написав:❗️Кримський міст планують знищити у першій половині 2024 року. Його руйнування неминуче, — високопосадовець ГУР в інтерв'ю The Guardian
Також він додав, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів, для реалізації задуманого.
https://t.me/operativnoZSU

Нажаль, після запуску залізниці по окупованих територіях, той сраний міст залишиться просто як символ і якусь важливу роль у логістиці кацапів в Криму та на всьому окупованому півдні грати перестане.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:А якщо потребує лікування (поки хворий непридатний), то як?

Скажімо в сусіда був статус "непридатний до 03.10.2024 (6 місяців)" і повістка на проходження ВЛК на 04.10.2024
P.S. я розумію, що я після чергового проходження ВЛК (у вересні 2024) перейду з обмежено в просто придатні.
Дюрі-бачі
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