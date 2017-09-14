budivelnik написав: detroytred написав:
Та ні. Це привіт тобі. Добровольцю, який за два роки до фронту ніяк не дійте. А замість цього другий бізнес відкрив.
Для совка який все життя жив за ЧИЇСЬ гроші - важко зрозуміти
1 Відкриття бізнесу ПІД ЧАС війни - це подвиг
2 Як правило , відкриття бізнесу це ВКЛАДАННЯ кількох мільйонів СЬОГОДНІ - щоб МОЖЛИВО повернути їх назад на протязі наступних 5-ти років , і тільки після повернення починається отримання доходу
Та ні. Не так.
Це у єралашику можна отак совково підмінювати предмети, щоб люди посміялись.
А в інших випадках: котлети окремо...
Тобто да хоч суперподвиг зробив (дитину з палаючого будинку витяг: і т.д.) - молодець герой.
Але мова (предметом було) --- як доброволець за два роки до фронту так і не дійшов.
А замість цього собі власний бізнес відкрив. Собі. Власний. Замість.
Да і подвіг для себе і лише попутньо для оточуючих в боротьбі з конкурентами за спрос -- це, звиняйте, обидєнность ринку...
Ризикнув грошима))) своїми. Власними.
Замість життям, здоров'ям, умовами і головне --- відповідальності за життя інших.
Комедія совкова від бізнесмена: боротьба з конкурентами за попит - Подвиг.