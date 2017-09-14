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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:07

Союзники Росії закликають ЄС не використовувати заморожені активи Кремля, - Politico

Країни, які симпатизують Росії, вимагають від Євросоюзу відмовитися від будь-яких думок про конфіскацію державних активів Москви.

Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно переконують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії, щоб конфіскувати понад 200 млрд євро російських державних активів, які було іммобілізовано після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:22

  d44 написав:
  unicdima написав:Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

В армії придатний-непридатний регламентувалося наказом 402, очевидно до нього будуть робити зміни.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:22

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08
У таблиці розкладу хвороб додатку 1 до положення про військово-лікарську експертизу обмежено придатні досі присутні.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:23

  Дюрі-бачі написав:P.S. я розумію, що я після чергового проходження ВЛК (у вересні 2024) перейду з обмежено в просто придатні.

а може тебе спишуть назавжди? :D
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:42

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.

В тепліку відсвічуєш, значить придатний. А далі командир вирішить на що ти ще можеш сподобити 😀
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Та ні. Це привіт тобі. Добровольцю, який за два роки до фронту ніяк не дійте. А замість цього другий бізнес відкрив.
Для совка який все життя жив за ЧИЇСЬ гроші - важко зрозуміти
1 Відкриття бізнесу ПІД ЧАС війни - це подвиг
2 Як правило , відкриття бізнесу це ВКЛАДАННЯ кількох мільйонів СЬОГОДНІ - щоб МОЖЛИВО повернути їх назад на протязі наступних 5-ти років , і тільки після повернення починається отримання доходу

Та ні. Не так.
Це у єралашику можна отак совково підмінювати предмети, щоб люди посміялись.

А в інших випадках: котлети окремо...
Тобто да хоч суперподвиг зробив (дитину з палаючого будинку витяг: і т.д.) - молодець герой.
Але мова (предметом було) --- як доброволець за два роки до фронту так і не дійшов.
А замість цього собі власний бізнес відкрив. Собі. Власний. Замість.

Да і подвіг для себе і лише попутньо для оточуючих в боротьбі з конкурентами за спрос -- це, звиняйте, обидєнность ринку...
Ризикнув грошима))) своїми. Власними.
Замість життям, здоров'ям, умовами і головне --- відповідальності за життя інших.

Комедія совкова від бізнесмена: боротьба з конкурентами за попит - Подвиг.
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