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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74717472747374747475>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:07

Союзники Росії закликають ЄС не використовувати заморожені активи Кремля, - Politico

Країни, які симпатизують Росії, вимагають від Євросоюзу відмовитися від будь-яких думок про конфіскацію державних активів Москви.

Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно переконують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії, щоб конфіскувати понад 200 млрд євро російських державних активів, які було іммобілізовано після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:22

  d44 написав:
  unicdima написав:Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

В армії придатний-непридатний регламентувалося наказом 402, очевидно до нього будуть робити зміни.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:22

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08
У таблиці розкладу хвороб додатку 1 до положення про військово-лікарську експертизу обмежено придатні досі присутні.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:23

  Дюрі-бачі написав:P.S. я розумію, що я після чергового проходження ВЛК (у вересні 2024) перейду з обмежено в просто придатні.

а може тебе спишуть назавжди? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 12:42

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен

Є ж перелік непридатних, а всі, хто не в ньому - придатні.

В тепліку відсвічуєш, значить придатний. А далі командир вирішить на що ти ще можеш сподобити 😀
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 13:20

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:а в Німеччині з ідеальними можновладцями і відшліфованими законами
О_о це що ще за казочки?
Це не до мене
це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці
тому по їх враженнях
Якщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують.

Це у єралашику отак, як ви перекрутили.

А в реаліях результат або рішення виходить, приймаються під впливом цілого ряду як об'єктивних та і суб'єктивних факторів.
І серед суб'єктивних (можновладці, пересічні) роль останніх суттєво менше, ніж перших.
За великим рахунком вона обмежується визначенням МЕЖ, КОРДОНІВ, якими пересічні обмежують бажання, інтереси можновладців.
Тобто -- дискретна.

А от можновладці проводять тонке регулювання. Їх роль ключова...

Транзистор пам'ятаєте?
От можновладці тримають в своїх руках базу транзистора, а пересічні -- це емітер-колектор.

З.и. самі відкрийте підручник і подивиться, які фактори сприяли росту благополуччя народу Німеччини.
І які фактори тормозять розвиток України.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:02

  Schmit написав:Не кажіть, що вас не попереджали.
Зображення

Сорянчик, в мене деякі зображення не відкриваються.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:08

  airmax78 написав:
  fler написав:❗️Кримський міст планують знищити у першій половині 2024 року. Його руйнування неминуче, — високопосадовець ГУР в інтерв'ю The Guardian
Також він додав, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів, для реалізації задуманого.
https://t.me/operativnoZSU

Нажаль, після запуску залізниці по окупованих територіях, той сраний міст залишиться просто як символ і якусь важливу роль у логістиці кацапів в Криму та на всьому окупованому півдні грати перестане.

Нащо взагалі тріпатись? Перетворитись на клоуна? вже каву пив там.
Мовчки зроби потім тринди. Планує він
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:12

  d44 написав:
  unicdima написав:Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен


Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто...
Допомоги від держави немає, жінка покинула. :(
Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі...
Таке собі.. :evil:
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