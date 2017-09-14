Союзники Росії закликають ЄС не використовувати заморожені активи Кремля, - Politico
Країни, які симпатизують Росії, вимагають від Євросоюзу відмовитися від будь-яких думок про конфіскацію державних активів Москви.
Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно переконують ЄС продовжувати чинити опір тиску з боку США та Великої Британії, щоб конфіскувати понад 200 млрд євро російських державних активів, які було іммобілізовано після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
budivelnik написав:а в Німеччині з ідеальними можновладцями і відшліфованими законами
О_о це що ще за казочки?
Це не до мене це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці тому по їх враженнях Якщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують.
Це у єралашику отак, як ви перекрутили.
А в реаліях результат або рішення виходить, приймаються під впливом цілого ряду як об'єктивних та і суб'єктивних факторів. І серед суб'єктивних (можновладці, пересічні) роль останніх суттєво менше, ніж перших. За великим рахунком вона обмежується визначенням МЕЖ, КОРДОНІВ, якими пересічні обмежують бажання, інтереси можновладців. Тобто -- дискретна.
А от можновладці проводять тонке регулювання. Їх роль ключова...
Транзистор пам'ятаєте? От можновладці тримають в своїх руках базу транзистора, а пересічні -- це емітер-колектор.
З.и. самі відкрийте підручник і подивиться, які фактори сприяли росту благополуччя народу Німеччини. І які фактори тормозять розвиток України.
fler написав:❗️Кримський міст планують знищити у першій половині 2024 року. Його руйнування неминуче, — високопосадовець ГУР в інтерв'ю The Guardian Також він додав, що у Буданова вже є більшість необхідних засобів, для реалізації задуманого. https://t.me/operativnoZSU
Нажаль, після запуску залізниці по окупованих територіях, той сраний міст залишиться просто як символ і якусь важливу роль у логістиці кацапів в Криму та на всьому окупованому півдні грати перестане.
Нащо взагалі тріпатись? Перетворитись на клоуна? вже каву пив там. Мовчки зроби потім тринди. Планує він
unicdima написав:Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен
Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто... Допомоги від держави немає, жінка покинула. Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі... Таке собі..