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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7472747374747475>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:17

  Slon_Nosov написав:
  d44 написав:
  unicdima написав:Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
Спочатку треба перелік хвороб скорегувати, законодавчо описати. А то якось поперед паровоза бігуть. Чи буде просто - ходиш=придатен


Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто...
Допомоги від держави немає, жінка покинула. :(
Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі...
Таке собі.. :evil:

а підвищений тиск, думаю, після 40+ у кожного другого,
цікаво, якщо імпотент, то валід чи частково?

середня тривалість життя чоловіків в Україні 57,3 р у 2023

тут розказували, що за царя Гороха до 40..45 доживали, тому середній вік солдата у войську не був 45+.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:19

  unicdima написав:
  Дюрі-бачі написав:P.S. я розумію, що я після чергового проходження ВЛК (у вересні 2024) перейду з обмежено в просто придатні.

а може тебе спишуть назавжди? :D


скоріше призвуть, а потім виведуть по за штат на 800 грн - чекаючи на чудо одужання!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:20

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:29

  Mimohod написав:Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.

В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35

airmax78 Як і в реальному житті: вся надія слабкого на поліцію. Але тут поліція вже втомилась і боїться ескалації
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ

Давайте це перенесемо у тему "Еміграція та заробітчанство". Там це доречніше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:42

Ухилянтам дивитись/слухати двічі!))

Ухилянти! Слухайте уважно Корчинського і... пакуйте рюкзаки! :lol:
Див. з 1:50


"Найкращі - вже на фронті! То чого ми маємо перейматись за ...." :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:43

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ


*— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;*

Якийсь абсурд.
Тобто тих учнів, в яких є оці негаразди,да ще й неважливо з яких причин, не випускати?

Для потрапляння у цю програму студенти й так проходять конкурс... А також перевірку вимогам.
І фахівці визначають кого допускати до цієї програми, а кого ні.

Уряд прийняв рішення.
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:52

  Успіх написав:Ухилянти! Слухайте уважно Корчинського і... пакуйте рюкзаки! :lol:
Див. з 1:50


"Найкращі - вже на фронті! То чого ми маємо перейматись за ...." :lol:

Корчинський - це такий Арестович для ультраправих.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:53

  airmax78 написав:.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись.

Кгм)))

Так чому тоді вони не зробили все можливе для того, щоб наступним президентом став відповідний політик?
А вперто топили за По...
З його мізерними шансами.

І сам По усе зробив, щоб розчистити навколо себе поле. Залишитись останнім реальним Маклаудом.

Саме тому й отримав копняка.
Голосування проти нього.
А міг би нехай не Гриця, а якогось Безсмертного підняти... Чи отого комбата з НФ. Вони б і продовжили підготовку до неминучої війни.
detroytred
 
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