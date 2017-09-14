|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:35
airmax78 Як і в реальному житті: вся надія слабкого на поліцію. Але тут поліція вже втомилась і боїться ескалації
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2686
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:40
Давайте це перенесемо у тему "Еміграція та заробітчанство". Там це доречніше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42852
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:42
Ухилянти! Слухайте уважно Корчинського і... пакуйте рюкзаки!
Див. з 1:50
"Найкращі - вже на фронті! То чого ми маємо перейматись за ...."
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6174
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 894 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:43
*— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;*
Якийсь абсурд.
Тобто тих учнів, в яких є оці негаразди,да ще й неважливо з яких причин, не випускати?
Для потрапляння у цю програму студенти й так проходять конкурс... А також перевірку вимогам.
І фахівці визначають кого допускати до цієї програми, а кого ні.
Уряд прийняв рішення.
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27955
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:52
Успіх написав:
Ухилянти! Слухайте уважно Корчинського і... пакуйте рюкзаки!
Див. з 1:50
"Найкращі - вже на фронті! То чого ми маємо перейматись за ...."
Корчинський - це такий Арестович для ультраправих.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42852
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5284 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:53
airmax78 написав:
.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись.
Кгм)))
Так чому тоді вони не зробили все можливе для того, щоб наступним президентом став відповідний політик?
А вперто топили за По...
З його мізерними шансами.
І сам По усе зробив, щоб розчистити навколо себе поле. Залишитись останнім реальним Маклаудом.
Саме тому й отримав копняка.
Голосування проти нього.
А міг би нехай не Гриця, а якогось Безсмертного підняти... Чи отого комбата з НФ. Вони б і продовжили підготовку до неминучої війни.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27955
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:54
detroytred написав:
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....
Они еще и полиглоты с возможностью определять уровень знания языка...
— підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
Мне вот интересно знает ли хоть один пограничник, осуществляющий пропуск, например японский язык (если студент планирует в Японию)
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:55
airmax78 написав: Mimohod написав:
Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34578
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 03 кві, 2024 14:57
Успіх написав:
Ухилянти! Слухайте уважно Корчинського і... пакуйте рюкзаки!
Див. з 1:50
"Найкращі - вже на фронті! То чого ми маємо перейматись за ...."
Успіх, ти "кращ".
З вас гривня (с)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34578
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2765 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:02
flyman написав: airmax78 написав: Mimohod написав:
Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.
Ну да))
Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.
Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять. І був правий......
Партнери ж, як визнав сам Джонсон, допустили. Факт. Явка з повинною.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 03 кві, 2024 15:08, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27955
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|18392
|
|
|1493
|179236
|
|
|6076
|595495
|
|