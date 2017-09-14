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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:06
detroytred написав:
Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.
Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять.
Схоже, По і наступні три роки - з 2019 по 2022 - теж не готувався до війни.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:07
airmax78 написав: Mimohod написав:
Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім 😀
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:11
flyman написав: airmax78 написав: Mimohod написав:
Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.
Я б залюбки переїхав в суспільство де лише Спінози, Сократи та Арістотелі. Не знаєте де це?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:11
Mimohod написав:
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім
😀
Та чого ж потім, як одразу волали - не можна вову у президенти, буде пздц. А у відповідь: ги-ги-ги, а то шо, путін нападьот?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:11
whois2010 написав:
Схоже, По і наступні три роки - з 2019 по 2022 - теж не готувався до війни.
Так наступник тим паче не збирався робити більше в цьому напрямку.
Дивно, якби було б інакше.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:17
Mimohod написав: airmax78 написав: Mimohod написав:
Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.
В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім 😀
Знущання над елементарною логікою та здоровим глуздом було обрати актора президентом воюючої країни. За таке потрібно платити. І, треба віддати належне, з українців історія завжди бере плату по повному прайсу.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:18
whois2010 написав: Mimohod написав:
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім
😀
Та чого ж потім, як одразу волали - не можна вову у президенти, буде пздц. А у відповідь: ги-ги-ги, а то шо, путін нападьот?
Пздц случився вже при Пєтє. НАТО в конституції. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:21
Mimohod написав:
Пздц случився вже при Пєтє
whois2010 написав: Mimohod написав:
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім
😀
Та чого ж потім, як одразу волали - не можна вову у президенти, буде пздц. А у відповідь: ги-ги-ги, а то шо, путін нападьот?
. НАТО в конституції
. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
як пов'язані ці речі?
де хоч якась логіка?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:23
Shaman написав: Mimohod написав:Пздц случився вже при Пєтє
. НАТО в конституції
. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
як пов'язані ці речі?
де хоч якась логіка?
А це загальний маркер вати і співчуваючих. Для них рух в сторону НАТО - це причина всіх проблем.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:30
detroytred написав:
Ну да))
Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.
Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять. І був правий......
Партнери ж, як визнав сам Джонсон, допустили. Факт. Явка з повинною.
По отримав країну з небоєздатними залишками армії, відсутнім ППО, 0 на казначейських рахунках та банківською системою в якій половина банків будувала піраміди. Зе він передав країну в дещо ліпшому стані. При цьому По, завдяки досвіду, розуму і зв'язкам ще міг якось стримувати х%уйла від спроб почати вирішувати "українське питання" радикально. По міг собі дозволити певну свободу дій. Але обрання Зе - це був вирок. Далі в нас було два сценарія: політичне поглинання рашкорейхом і той що ми маємо зараз. В Парижі в 2019му Зе від політичного поглинання відмовився і запустив сценарій війни. Проте будучи дуже досвідченим політиком він це усвідомив тільки 24.02.2022р.
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