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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:33
detroytred написав:
*— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;*
Якийсь абсурд.
Тобто тих учнів, в яких є оці негаразди,да ще й неважливо з яких причин, не випускати?
Для потрапляння у цю програму студенти й так проходять конкурс... А також перевірку вимогам.
І фахівці визначають кого допускати до цієї програми, а кого ні.
Уряд прийняв рішення.
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....
Погранцы руководствуются Правилами, которые утвердил КМУ. КМУ решил, что выпускать можно тех студентов, которые удовлетворяют таким-то требованиям. Я так вижу эту информацию.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:34
kyk написав: Shaman написав: Mimohod написав:Пздц случився вже при Пєтє
. НАТО в конституції
. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
як пов'язані ці речі?
де хоч якась логіка?
А це загальний маркер вати і співчуваючих. Для них рух в сторону НАТО - це причина всіх проблем.
а потім хтось питає, де 30 років згаяли... а прибалти молодці, відразу правильно зробили. та й шведи з фінами зрозуміли, що без парасольки безпеки ризиковано, коли неадекват по сусідству.
з військової точки зору Раша не надто сильна країна як виявилося, але вважає, що ядерна зброя (яка дісталася у спадок) дає право на карт-бланш.та й нападати на країни в десять разів менше не потребує багато розуму. ех, не вистачило свого часу в когось розуму/духу зробити як у ПАР.
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3
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:35
Mimohod написав: whois2010 написав: Mimohod написав:
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім
😀
Та чого ж потім, як одразу волали - не можна вову у президенти, буде пздц. А у відповідь: ги-ги-ги, а то шо, путін нападьот?
Пздц случився вже при Пєтє. НАТО в конституції. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.
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1
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:40
airmax78 написав:
І, треба віддати належне, з українців історія завжди бере плату по повному прайсу.
У нас тут є один зрадофіл з німецьї канапи, є з польської, ви так активно почали вписуватись?
Щось трапилось там вдалечині?
Не дадуть ухилянту переписати хату десь в консульстві і щось комусь прищемило?
(((
Востаннє редагувалось somilitark
в Сер 03 кві, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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5
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:41
TUR написав: detroytred написав:
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....
Они еще и полиглоты с возможностью определять уровень знания языка...
— підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
Мне вот интересно знает ли хоть один пограничник, осуществляющий пропуск, например японский язык (если студент планирует в Японию)
Я Правила не читал. Если речь о знании иняза, то скорее всего надо показать результат сдачи, например, TOEFL.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:43
somilitark написав: airmax78 написав:
І, треба віддати належне, з українців історія завжди бере плату по повному прайсу.
У нас тут є один зрадофіл з німецьї канапи, є з польської, ви так активно почали вписуватись?
Щось трапилось там вдалечині?
Не дадуть ухилянту переписати хату десь в консульстві і і щось комусь прищемило?
ви так само ліпили наліпку Зе на своє авто, так само як всі йшли на вибори, вкладали сотні тисяч у.о. в кошерний перенос стін і довбання стяжки, може досить цього цинізму?
Добре що вам дали виїхати і в Україні легше дихати, а то я пам'ятаю як заходиш в під'їзд де багато ваших по національності, то хочеться скоріше вибігти на вулицю від того меда, навіть в хату не хочеться зайти, параднього достатньо з головою(((
Сомік, ну де я і де наліпки на авто. Побійтесь біга.
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1
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:47
Mimohod написав: whois2010 написав: Mimohod написав:
Це вже якесь знущання над елементарною логікою. "Ті хто голосував за мир - голосували за війну". Ні! Вони голосували за мир. За худий мир. І Зеленьській на коліна ставав, а по факту привів до війни. Хотів би я бути таким вумним як моя жінка потім
😀
Та чого ж потім, як одразу волали - не можна вову у президенти, буде пздц. А у відповідь: ги-ги-ги, а то шо, путін нападьот?
Пздц случився вже при Пєтє. НАТО в конституції. Але путін дав шанс для Вови "одуматься". А зараз де та ната та єс? А што случилось?
І маючи монобільшість не зміг викреслити? За весь час царювання? Які дитячі відмазки: "це не я, це попередник".
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3
Додано: Сер 03 кві, 2024 16:11
flyman написав:
І маючи монобільшість не зміг викреслити?
Боялся потери рейтинга (для актера это главное) и "активистов"
Мне непонятно зачем это вообще записывать в Конституцию.
Участие в разных блоках и т.п. не требует изменения в Конституции
Востаннє редагувалось TUR
в Сер 03 кві, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 16:12
А зачем что то черкать? Эта война выгодна всем, кроме простых украинцев. путин борется с бедностью, зеленский с избытком населения в аграрной супердержаве. В страну зашли невиданые бабки в валюте, что даже яйца по 17 грн/кг идут как детская шалость. Каких еще вам реформ надо? Задача только выжить в этом всем, а там и светлое будущее не за горами.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 16:17
whois2010 написав: detroytred написав:
Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.
Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять.
Схоже, По і наступні три роки - з 2019 по 2022
- теж не готувався до війни.
Ось і привід посадити Порошенка намалювався.
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