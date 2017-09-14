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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7475747674777478
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:24

  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:24

  Mimohod написав:А зачем что то черкать? Эта война выгодна всем, кроме простых украинцев. путин борется с бедностью, зеленский с избытком населения в аграрной супердержаве. В страну зашли невиданые бабки в валюте, что даже яйца по 17 грн/кг идут как детская шалость. Каких еще вам реформ надо? Задача только выжить в этом всем, а там и светлое будущее не за горами.

кажуть, що задача "відсвічувати в теплік", замість професійних воєнних у резерві
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:26

  stm написав:
  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))

stm, ви снайпершою чи дронщицею, чи роздавати вказівки?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:29

  flyman написав:
  Mimohod написав:А зачем что то черкать? Эта война выгодна всем, кроме простых украинцев. путин борется с бедностью, зеленский с избытком населения в аграрной супердержаве. В страну зашли невиданые бабки в валюте, что даже яйца по 17 грн/кг идут как детская шалость. Каких еще вам реформ надо? Задача только выжить в этом всем, а там и светлое будущее не за горами.

кажуть, що задача "відсвічувати в теплік", замість професійних воєнних у резерві

Той резерв кого треба резерв. А як холопи в окопах збунтують? Хто їх зупинить як не прикормлені силові пенси?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:34

  Mimohod написав:
  flyman написав:
  Mimohod написав:А зачем что то черкать? Эта война выгодна всем, кроме простых украинцев. путин борется с бедностью, зеленский с избытком населения в аграрной супердержаве. В страну зашли невиданые бабки в валюте, что даже яйца по 17 грн/кг идут как детская шалость. Каких еще вам реформ надо? Задача только выжить в этом всем, а там и светлое будущее не за горами.

кажуть, що задача "відсвічувати в теплік", замість професійних воєнних у резерві

Той резерв кого треба резерв. А як холопи в окопах збунтують? Хто їх зупинить як не прикормлені силові пенси?

Вони що ідейні?
А якщо не буде грошових знаків?
Пригадую, Успіх колись марив чи то крутити дулю, чи повертати дуло.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:42

  flyman написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))

stm, ви снайпершою чи дронщицею, чи роздавати вказівки?

Интуитивно чувствуете что за моей спиной надёжно прятаться? )))
Если выбирать из этих 2х профессий, конечно снайпер. Очень підступна квалификация :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:43

  Бетон написав:Тому підписаний на днях закон про мобілізацію 25 річних + це бумеранг за їх вибір
А 18 річні, голосувавші за невтіка хай посидять тепер до 25 років в країні без виїзду і поміркують над своїм вироком поки не настане їх черга сидіти в окопах.
Життя все таки справедлива хоч і жорстка річ


ті кому зараз 18 не могли голосувати за зе.
а ті кому було більше 19 в 2019 - зараз вже потрапляють в группу 25+.
mephala
 
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