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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 747474757476747774787479>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:11

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Mimohod написав:Для Успіха за мобілізаційний ресурс:
Ресурс=100%-73% від мужчин 25-60.
73 відсотка голосували за мир бо на війну не хотіли. А те що отримали війну, то не їх провина.

В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.

Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.

Я б залюбки переїхав в суспільство де лише Спінози, Сократи та Арістотелі. Не знаєте де це?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:11

  whois2010 написав:Схоже, По і наступні три роки - з 2019 по 2022 - теж не готувався до війни.

Так наступник тим паче не збирався робити більше в цьому напрямку.
Дивно, якби було б інакше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:21

Mimohod
як пов'язані ці речі? :shock:
де хоч якась логіка? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:23

А це загальний маркер вати і співчуваючих. Для них рух в сторону НАТО - це причина всіх проблем.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:33

  detroytred написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ


*— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;*

Якийсь абсурд.
Тобто тих учнів, в яких є оці негаразди,да ще й неважливо з яких причин, не випускати?

Для потрапляння у цю програму студенти й так проходять конкурс... А також перевірку вимогам.
І фахівці визначають кого допускати до цієї програми, а кого ні.

Уряд прийняв рішення.
А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....

Погранцы руководствуются Правилами, которые утвердил КМУ. КМУ решил, что выпускать можно тех студентов, которые удовлетворяют таким-то требованиям. Я так вижу эту информацию.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:34

а потім хтось питає, де 30 років згаяли... а прибалти молодці, відразу правильно зробили. та й шведи з фінами зрозуміли, що без парасольки безпеки ризиковано, коли неадекват по сусідству.

з військової точки зору Раша не надто сильна країна як виявилося, але вважає, що ядерна зброя (яка дісталася у спадок) дає право на карт-бланш.та й нападати на країни в десять разів менше не потребує багато розуму. ех, не вистачило свого часу в когось розуму/духу зробити як у ПАР.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:41

  TUR написав:
  detroytred написав:А прикордонники (як великі наукові та педагогічні фахівці) вирішили сортувати???!!!
Да сюр якийсь-то....

Они еще и полиглоты с возможностью определять уровень знания языка...
— підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

Мне вот интересно знает ли хоть один пограничник, осуществляющий пропуск, например японский язык (если студент планирует в Японию)

Я Правила не читал. Если речь о знании иняза, то скорее всего надо показать результат сдачи, например, TOEFL.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:17

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.

Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять.

Схоже, По і наступні три роки - з 2019 по 2022 - теж не готувався до війни.

Ось і привід посадити Порошенка намалювався.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:24

  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:42

flyman
Интуитивно чувствуете что за моей спиной надёжно прятаться? )))
Если выбирать из этих 2х профессий, конечно снайпер. Очень підступна квалификация :)
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