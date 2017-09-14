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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 16:43
Бетон написав:
Тому підписаний на днях закон про мобілізацію 25 річних + це бумеранг за їх вибір
А 18 річні, голосувавші за невтіка хай посидять тепер до 25 років в країні без виїзду і поміркують над своїм вироком поки не настане їх черга сидіти в окопах.
Життя все таки справедлива хоч і жорстка річ
ті кому зараз 18 не могли голосувати за зе.
а ті кому було більше 19 в 2019 - зараз вже потрапляють в группу 25+.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 16:49
stm написав: airmax78 написав:
Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.
Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))
Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:04
detroytred написав: budivelnik написав:
Це не до мене
це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці
тому по їх враженнях
Якщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують.
Це у єралашику отак, як ви перекрутили.
А в реаліях результат або рішення виходить, приймаються під впливом цілого ряду як об'єктивних та і суб'єктивних факторів.
І серед суб'єктивних (можновладці, пересічні) роль останніх суттєво менше, ніж перших.
За великим рахунком вона обмежується визначенням МЕЖ, КОРДОНІВ, якими пересічні обмежують бажання, інтереси можновладців.
Тобто -- дискретна.
А от можновладці проводять тонке регулювання. Їх роль ключова...
Транзистор пам'ятаєте?
От можновладці тримають в своїх руках базу транзистора, а пересічні -- це емітер-колектор.
З.и. самі відкрийте підручник і подивиться, які фактори сприяли росту благополуччя народу Німеччини.
І які фактори тормозять розвиток України.
Хочеш поговорити про фактори німців - давай поговоримо, але спочатку розглянемо приклад для України
1 13 млн пенсіонерів живуть за 3000+ грн /місяць....
Питання чи можна вижити за 3000 * 2 рази=6000 місяць?
2 12 млн працюючих отримують середню зарплату 15000 грн місяць.
Питання чи можуть ці працюючі прожити за 6000-7000 грн/місяць на протязі ВСЬОГО 10 років?
3 Хто зможе за свій час працездатності витратити більше...
Той хто заробляв 15000 *30 років і ВСЕ до копійки щомісчно витрачав?
Чи той хто за перших 10 років - відклав 8000*120місяців=1 млн
І потім наступних 20 років витрачав як 100% від заробленого так і тих 10% на капітал відкладених за перших 10 років.
30років *12 місяців * 15000грн/місяць=5,4 млн грн
10років*12 місяців *(15000-8000) + 20 років *12 місяців*(15000+1% від 1 млн)= 6,84млн
Як бачиш БУДЬ-ХТО міг скористатись описаною схемою і крім того що в абсолютній сумі міг витратити на 30% більше+в нього залишалась подушка після закінчення періоду працездатності, яка дозволяла йому не чекати пенсію.
Так от
Німці так як я описав - живуть все життя
А в Україні цим варіантом за останні 30 років незалежності скористалось від 5 до 10% населення..
Тепер зрозумів.
Німці могли ( і жили) краще що під совком(НДР жила краще ніж СРСР) , що під капіталізмом(ФРН)...а не тому що при владі був Коль чи Меркель....
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:08
airmax78 написав:
Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Тобто ніколи.
ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:10
Та ну, ти щось загнув!
Тут таки бажано, щоб ще хоч 5 форумчан написали свою думку/свою цифру/своє бачення щодо мобрезерву.
Тут, навіть, Будівельника можна залучити з його калькулятором))
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 03 кві, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:10
detroytred написав:
Так чому тоді вони не зробили все можливе для того, щоб наступним президентом став відповідний політик?
А вперто топили за По...
Тобто я повинен розуміючи правоту Порошенка- топити за Гриценка?
Або перефразуючи
Маючи результати своєї діяльності за останні 30 років і розуміючи що мене підтримає не більше 10% тут присутніх - топити за брєдові ідеї Дейтройта ( бо його ідеї кращі від брєду в квадраті наполеона сучасності , і будь-яка популістична ідея проголошуюча що у негараздах винен ХТОСЬ- набере більше ніж 10%)
Труси-хрестик? Нє,,,?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:14
airmax78 написав: stm написав: airmax78 написав:
Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.
Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))
Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Т.е. мои проблемы несмотря на много текста Вы решить не в состоянии. Спасибо )))
ПС: я уже математически считала что за Зе - 46% за По - 15%, не пришли, считаем против всех - 38%. У нас давно уж во второй тур всегда проходит "против всех" кандидат и я ой как не уверенна, что он не лидирует. Теперь подставте всё что угодно в это "против всех" и продолжайте обвинять 46% в виде 73% для собственного успокоения. Это решит все ваши проблемы )))
Востаннє редагувалось stm
в Сер 03 кві, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:15
unicdima написав:
Тобто ніколи.
ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.
Чому ж. Як буде очевидна перемога, як весною 1945, всі побіжать робити УБД
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Додано: Сер 03 кві, 2024 17:17
unicdima написав: airmax78 написав:
Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Тобто ніколи.
ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.
Чисельного - ніколи. Але якісний і технічний повинні бути обов'язково і нашим союзникам це забезпечити не так щоб і дуже важко. Але ніт. А в розміні живої сили ми приречені.
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