Додано: Сер 03 кві, 2024 17:04

detroytred написав: budivelnik написав: Це не до мене

це до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладці

тому по їх враженнях

Якщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують. Це не до менеце до того хто вважає що народ=нуль ( або майже нуль) , а все вирішують міфічні можновладцітому по їх враженняхЯкщо Німеччина багатша в рази - значить там населення таке ж як і в Україні, просто можновладці ідеальні і правильно керують. Це у єралашику отак, як ви перекрутили.



А в реаліях результат або рішення виходить, приймаються під впливом цілого ряду як об'єктивних та і суб'єктивних факторів.

І серед суб'єктивних (можновладці, пересічні) роль останніх суттєво менше, ніж перших.

За великим рахунком вона обмежується визначенням МЕЖ, КОРДОНІВ, якими пересічні обмежують бажання, інтереси можновладців.

Тобто -- дискретна.

А от можновладці проводять тонке регулювання. Їх роль ключова...

Транзистор пам'ятаєте?

От можновладці тримають в своїх руках базу транзистора, а пересічні -- це емітер-колектор.

З.и. самі відкрийте підручник і подивиться, які фактори сприяли росту благополуччя народу Німеччини.

І які фактори тормозять розвиток України. Це у єралашику отак, як ви перекрутили.А в реаліях результат або рішення виходить, приймаються під впливом цілого ряду як об'єктивних та і суб'єктивних факторів.І серед суб'єктивних (можновладці, пересічні) роль останніх суттєво менше, ніж перших.За великим рахунком вона обмежується визначенням МЕЖ, КОРДОНІВ, якими пересічні обмежують бажання, інтереси можновладців.Тобто -- дискретна.А от можновладці проводять тонке регулювання. Їх роль ключова...Транзистор пам'ятаєте?От можновладці тримають в своїх руках базу транзистора, а пересічні -- це емітер-колектор.З.и. самі відкрийте підручник і подивиться, які фактори сприяли росту благополуччя народу Німеччини.І які фактори тормозять розвиток України.

Хочеш поговорити про фактори німців - давай поговоримо, але спочатку розглянемо приклад для України1 13 млн пенсіонерів живуть за 3000+ грн /місяць....Питання чи можна вижити за 3000 * 2 рази=6000 місяць?2 12 млн працюючих отримують середню зарплату 15000 грн місяць.Питання чи можуть ці працюючі прожити за 6000-7000 грн/місяць на протязі ВСЬОГО 10 років?3 Хто зможе за свій час працездатності витратити більше...Той хто заробляв 15000 *30 років і ВСЕ до копійки щомісчно витрачав?Чи той хто за перших 10 років - відклав 8000*120місяців=1 млнІ потім наступних 20 років витрачав як 100% від заробленого так і тих 10% на капітал відкладених за перших 10 років.30років *12 місяців * 15000грн/місяць=5,4 млн грн10років*12 місяців *(15000-8000) + 20 років *12 місяців*(15000+1% від 1 млн)= 6,84млнЯк бачиш БУДЬ-ХТО міг скористатись описаною схемою і крім того що в абсолютній сумі міг витратити на 30% більше+в нього залишалась подушка після закінчення періоду працездатності, яка дозволяла йому не чекати пенсію.Так отНімці так як я описав - живуть все життяА в Україні цим варіантом за останні 30 років незалежності скористалось від 5 до 10% населення..Тепер зрозумів.Німці могли ( і жили) краще що під совком(НДР жила краще ніж СРСР) , що під капіталізмом(ФРН)...а не тому що при владі був Коль чи Меркель....