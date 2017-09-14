Slon_Nosov написав:Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто... Допомоги від держави немає, жінка покинула. Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі... Таке собі..
Просто не буває. Якщо він проходив ВЛК то мали написати- пов'язано(не пов'язано) з проходженням військової служби. МСЕК на основі рішення ВЛК це пише в причину інвалідності. Рекомендую ознайомитися https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo
airmax78 написав:Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Тобто ніколи. ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.
На яку перемогу ви тоді надієтесь? чи, як завжди - на чудо? А може Маск все таки прав?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 03 кві, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав:Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто... Допомоги від держави немає, жінка покинула. Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі... Таке собі..
Просто не буває. Якщо він проходив ВЛК то мали написати- пов'язано(не пов'язано) з проходженням військової служби. МСЕК на основі рішення ВЛК це пише в причину інвалідності. Рекомендую ознайомитися https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo
Дякую. Підозрюю більшість війскових не знає своїх прав на лікування та компенсації. Багатьом буде корисно. Вчора заїзжав товарищ, зараз на реабілітації, отримав уламок у вісок, врачі скаазали оперувати не будуть так і залишиться в голові.
Карочє, не пощастило Пєтє з народом.... На Днень Незалежності по зомбоящику бачив якогось дуже патріотичного западенця, чи то п'ять чи то шість скликань в Раді просидів, починаючи з першого скликання. Такий файний, у вишиванці, так патріотично розмовляв. Диктор питає, а що ж так з країною вийшло за тридцять років. А він - та не було більшості у Раді
Востаннє редагувалось d44 в Сер 03 кві, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як бачиш БУДЬ-ХТО міг скористатись описаною схемою і крім того що в абсолютній сумі міг витратити на 30% більше+в нього залишалась подушка після закінчення періоду працездатності, яка дозволяла йому не чекати пенсію. Так от Німці так як я описав - живуть все життя А в Україні цим варіантом за останні 30 років незалежності скористалось від 5 до 10% населення..
Тепер зрозумів. Німці могли ( і жили) краще що під совком(НДР жила краще ніж СРСР) , що під капіталізмом(ФРН)...а не тому що при владі був Коль чи Меркель....
Ні. З тобою не хочу. Бо ти й досі не зрозумів різницю між Кіосакі і Бальцеровичем. Це перший дає рецепти і в нього може "буть хто скористатися" (будь-який окремий індивід). Чому вся маса індивидів не може скористатися --- ти не допетрив і не допетрили вже ніколи.
Тому і з'являються бальцеровичі, кейнси, фрідмени ... які дають рецепти можливі саме для ВСІХ (а не для окремого будь-кого).
А німці... вони б випередили навіть при канцлері песі Патроні... З меркелями, колями тим паче. Тому що є ще й і об'єктивні фактори сприяння розвитку країни, економіки, ринку. Умови в ринку вже давно визначають регулятори ринку... Невідіма рука давно вичерпала себе, як інструмент подальшого розвитку ринку.
Дякую. Підозрюю більшість війскових не знає своїх прав на лікування та компенсації. Багатьом буде корисно. Вчора заїзжав товарищ, зараз на реабілітації, отримав уламок у вісок, врачі скаазали оперувати не будуть так і залишиться в голові.
У нас навіть начмед і начфін не знали про деякі виплати з цього переліку цю ссилку має мати кожен військовий.
airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.
Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим ) Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))
Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Ви коли пишите про свої майбутні перемоги , таке враження що "сходили під себе " від страха , який ви описали про переваги урусів. Напевне у вас на піжамі "термінатор " написано . Такі до набережної ріки в рятувальних жилетах виходять на прогулянку . ТХНЕ аж за монітор .
Сейчас все большее число солдат, в том числе религиозного происхождения, возвращаются с линии фронта в Газе и задаются вопросом, почему они должны рисковать своей жизнью ради меньшинства, которое получает огромные образовательные субсидии и вносит меньший вклад в экономику, чем другие части общества, и в основном не служит в армии.
Востаннє редагувалось d44 в Сер 03 кві, 2024 18:08, всього редагувалось 2 разів.