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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7476747774787479>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:19

  Slon_Nosov написав:Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто...
Допомоги від держави немає, жінка покинула. :(
Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі...
Таке собі.. :evil:

Просто не буває. Якщо він проходив ВЛК то мали написати- пов'язано(не пов'язано) з проходженням військової служби. МСЕК на основі рішення ВЛК це пише в причину інвалідності.
Рекомендую ознайомитися
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:22

  stm написав:Т.е. мои проблемы несмотря на много текста Вы решить не в состоянии. Спасибо )))

А які у Вас проблеми? Вважайте мене своїм умовним резервом. Тобто таким, який стане доступним за певних умов. Згоден, не дуже надійно, але як є.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:24

  airmax78 написав:
  stm написав:Т.е. мои проблемы несмотря на много текста Вы решить не в состоянии. Спасибо )))

А які у Вас проблеми? Вважайте мене своїм умовним резервом. Тобто таким, який стане доступним за певних умов. Згоден, не дуже надійно, але як є.

Купила туфли на размер меньше и война продолжается. В указанных двух проблемах резерв вы так себе )))
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:41

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.

Тобто ніколи.
ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.

На яку перемогу ви тоді надієтесь? чи, як завжди - на чудо?
А може Маск все таки прав?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 03 кві, 2024 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:42

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:Знайомий з перших днів доброволець. Вистачило на пару місяців, повернули з інсультом, відмовила половина тіла. Про тещо скакав на броні в броніку в довідці не написали, просто служив у частині номер такийто...
Допомоги від держави немає, жінка покинула. :(
Просто тиск великий у гіпертоніка для комісії не привід відмовити у службі...
Таке собі.. :evil:

Просто не буває. Якщо він проходив ВЛК то мали написати- пов'язано(не пов'язано) з проходженням військової служби. МСЕК на основі рішення ВЛК це пише в причину інвалідності.
Рекомендую ознайомитися
https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo



Дякую. Підозрюю більшість війскових не знає своїх прав на лікування та компенсації.
Багатьом буде корисно.
Вчора заїзжав товарищ, зараз на реабілітації, отримав уламок у вісок, врачі скаазали оперувати не будуть так і залишиться в голові.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  airmax78 написав:Ну, тобто "армія, мова, віра"
Карочє, не пощастило Пєтє з народом....
На Днень Незалежності по зомбоящику бачив якогось дуже патріотичного западенця, чи то п'ять чи то шість скликань в Раді просидів, починаючи з першого скликання. Такий файний, у вишиванці, так патріотично розмовляв. Диктор питає, а що ж так з країною вийшло за тридцять років. А він - та не було більшості у Раді :mrgreen:
Востаннє редагувалось d44 в Сер 03 кві, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:50

  budivelnik написав:Як бачиш БУДЬ-ХТО міг скористатись описаною схемою і крім того що в абсолютній сумі міг витратити на 30% більше+в нього залишалась подушка після закінчення періоду працездатності, яка дозволяла йому не чекати пенсію.
Так от
Німці так як я описав - живуть все життя
А в Україні цим варіантом за останні 30 років незалежності скористалось від 5 до 10% населення..

Тепер зрозумів.
Німці могли ( і жили) краще що під совком(НДР жила краще ніж СРСР) , що під капіталізмом(ФРН)...а не тому що при владі був Коль чи Меркель....

Ні. З тобою не хочу.
Бо ти й досі не зрозумів різницю між Кіосакі і Бальцеровичем.
Це перший дає рецепти і в нього може "буть хто скористатися" (будь-який окремий індивід).
Чому вся маса індивидів не може скористатися --- ти не допетрив і не допетрили вже ніколи.

Тому і з'являються бальцеровичі, кейнси, фрідмени ... які дають рецепти можливі саме для ВСІХ (а не для окремого будь-кого).

А німці... вони б випередили навіть при канцлері песі Патроні...
З меркелями, колями тим паче.
Тому що є ще й і об'єктивні фактори сприяння розвитку країни, економіки, ринку.
Умови в ринку вже давно визначають регулятори ринку...
Невідіма рука давно вичерпала себе, як інструмент подальшого розвитку ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:51

  Slon_Nosov написав:
  unicdima написав:Рекомендую ознайомитися
https://turbota.mil.gov.ua/dovidnyk-poranenogo

Дякую. Підозрюю більшість війскових не знає своїх прав на лікування та компенсації.
Багатьом буде корисно.
Вчора заїзжав товарищ, зараз на реабілітації, отримав уламок у вісок, врачі скаазали оперувати не будуть так і залишиться в голові.

У нас навіть начмед і начфін не знали про деякі виплати з цього переліку :D
цю ссилку має мати кожен військовий.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 17:53

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))

Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.


Ви коли пишите про свої майбутні перемоги , таке враження що "сходили під себе " від страха , який ви описали про переваги урусів.
Напевне у вас на піжамі "термінатор " написано . Такі до набережної ріки в рятувальних жилетах виходять на прогулянку .
ТХНЕ аж за монітор .
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:05

Бастують, там теж на війну не хочуть
Сейчас все большее число солдат, в том числе религиозного происхождения, возвращаются с линии фронта в Газе и задаются вопросом, почему они должны рисковать своей жизнью ради меньшинства, которое получает огромные образовательные субсидии и вносит меньший вклад в экономику, чем другие части общества, и в основном не служит в армии.
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Востаннє редагувалось d44 в Сер 03 кві, 2024 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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