airmax78 написав:

Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.