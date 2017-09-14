airmax78 написав:Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.
Тобто ніколи. ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.
Чисельного - ніколи. Але якісний і технічний повинні бути обов'язково і нашим союзникам це забезпечити не так щоб і дуже важко. Але ніт. А в розміні живої сили ми приречені.
Це крапка в крапку що писав Бобуа. Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС. Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі). Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ)
Сейчас все большее число солдат, в том числе религиозного происхождения, возвращаются с линии фронта в Газе и задаются вопросом, почему они должны рисковать своей жизнью ради меньшинства, которое получает огромные образовательные субсидии и вносит меньший вклад в экономику, чем другие части общества, и в основном не служит в армии.
але ж там можна протеустувати і це не Майдан-3 та не розгойдування човна з підливанням води на млин ворога