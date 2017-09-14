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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7476747774787479
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:05

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.

Тобто ніколи.
ухилянти знайдуть тисячу причин, щоб не йти в армію, а паритету з російською армією в нас не буде ніколи.

Чисельного - ніколи. Але якісний і технічний повинні бути обов'язково і нашим союзникам це забезпечити не так щоб і дуже важко. Але ніт. А в розміні живої сили ми приречені.

Це крапка в крапку що писав Бобуа.
Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС.
Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі).
Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:10

  stm написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Т.е. мои проблемы несмотря на много текста Вы решить не в состоянии. Спасибо )))

А які у Вас проблеми? Вважайте мене своїм умовним резервом. Тобто таким, який стане доступним за певних умов. Згоден, не дуже надійно, але як є.

Купила туфли на размер меньше и война продолжается. В указанных двух проблемах резерв вы так себе )))

туфлі можна вернути і взяти назад грошима або іншими, а друга тема працює згідно концептуальної системи типу ніпель.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:15

  d44 написав:Бастують, там теж на війну не хочуть
Сейчас все большее число солдат, в том числе религиозного происхождения, возвращаются с линии фронта в Газе и задаются вопросом, почему они должны рисковать своей жизнью ради меньшинства, которое получает огромные образовательные субсидии и вносит меньший вклад в экономику, чем другие части общества, и в основном не служит в армии.
Зображення

але ж там можна протеустувати і це не Майдан-3 та не розгойдування човна з підливанням води на млин ворога
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:23

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... -and-soon/


дай-то Б-г
тільки шоб допомога в ~ 200 танків. 40 літаків, знов не вскружила голови йти до Урала

Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.

це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу

8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті
fox767676
 
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