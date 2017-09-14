Додано: Сер 03 кві, 2024 18:45

airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав: Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони? Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?



ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)

билися в істериці головою об стіну у Львові

виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості

напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті

тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших

тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)билися в істериці головою об стіну у Львовівиїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сіростінапередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєстітобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за іншихтому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам

Я був і залишаюсь абсолютно виїзним. Просто в перший тиждень після початку війни на кордоні панував повний хаос. Як тільки хаос спав - ніяких проблем вже не виникало. Ремонт зробив - каюсь. Набридло жити в оренді маючи вже третю власну квартиру. Про яку інтелектуальну виключність йдеться? Це ж було 2*2. Я був і залишаюсь абсолютно виїзним. Просто в перший тиждень після початку війни на кордоні панував повний хаос. Як тільки хаос спав - ніяких проблем вже не виникало. Ремонт зробив - каюсь. Набридло жити в оренді маючи вже третю власну квартиру. Про яку інтелектуальну виключність йдеться? Це ж було 2*2.

придбали квартиру на 2 рік зеленськогозробили непатріотичний ремонт з 0.01% укр.матеріаліввиїхали ви в квітні, навіть якщо і по-білому, то документи-довідки булинеготовітобто до війни не готувалися як і виборець зеленського.зараз сплачуєте податки нейтральній, путінферштейнській Австрії, навіть ненатівській Німеччині, не кажучи про Українуто до чого роздмухувати цей громадянський розколтак Петро і його прихильники десь трішечки-трішечки далекобачніші ніжелекторат зе, хоча б на рівні лозунгів. Але й тільки. Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались, але у багатьох запетрівців це викликає істерику. Є підозра що ви б теж не погодились сплачувати військовий збір не 1.5%, а 10%, для того щоб побудувати фортифікації від Крима до Шацьких озер, запустит масово(не 1 шт на рік) проекти оплотів та інше.А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.Тому я вважаю що електорат Зе спокутнув всі свої гріхи якщо він в Україні і бере участь в обороні, і прихильники Петра в екзилі не мають права когось там критикувати.