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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74777478747974807481>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:10

  stm написав:
  airmax78 написав:
  stm написав:Т.е. мои проблемы несмотря на много текста Вы решить не в состоянии. Спасибо )))

А які у Вас проблеми? Вважайте мене своїм умовним резервом. Тобто таким, який стане доступним за певних умов. Згоден, не дуже надійно, але як є.

Купила туфли на размер меньше и война продолжается. В указанных двух проблемах резерв вы так себе )))

туфлі можна вернути і взяти назад грошима або іншими, а друга тема працює згідно концептуальної системи типу ніпель.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:15

  d44 написав:Бастують, там теж на війну не хочуть
Сейчас все большее число солдат, в том числе религиозного происхождения, возвращаются с линии фронта в Газе и задаются вопросом, почему они должны рисковать своей жизнью ради меньшинства, которое получает огромные образовательные субсидии и вносит меньший вклад в экономику, чем другие части общества, и в основном не служит в армии.
Зображення

але ж там можна протеустувати і це не Майдан-3 та не розгойдування човна з підливанням води на млин ворога
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:23

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... -and-soon/


дай-то Б-г
тільки шоб допомога в ~ 200 танків. 40 літаків, знов не вскружила голови йти до Урала

Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.

це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу

8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:28

  fox767676 написав:з т.з керівництва

то може покажуть просування на власному прикладі?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:45

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?


ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)
билися в істериці головою об стіну у Львові
виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості
напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті
тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших
тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам

Я був і залишаюсь абсолютно виїзним. Просто в перший тиждень після початку війни на кордоні панував повний хаос. Як тільки хаос спав - ніяких проблем вже не виникало. Ремонт зробив - каюсь. Набридло жити в оренді маючи вже третю власну квартиру. Про яку інтелектуальну виключність йдеться? Це ж було 2*2.

придбали квартиру на 2 рік зеленського
зробили непатріотичний ремонт з 0.01% укр.матеріалів
виїхали ви в квітні, навіть якщо і по-білому, то документи-довідки були
неготові
тобто до війни не готувалися як і виборець зеленського.
зараз сплачуєте податки нейтральній, путінферштейнській Австрії, навіть не
натівській Німеччині, не кажучи про Україну
то до чого роздмухувати цей громадянський розкол
так Петро і його прихильники десь трішечки-трішечки далекобачніші ніж
електорат зе, хоча б на рівні лозунгів. Але й тільки. Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались, але у багатьох запетрівців це викликає істерику. Є підозра що ви б теж не погодились сплачувати військовий збір не 1.5%, а 10%, для того щоб побудувати фортифікації від Крима до Шацьких озер, запустит масово(не 1 шт на рік) проекти оплотів та інше.

А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.
Тому я вважаю що електорат Зе спокутнув всі свої гріхи якщо він в Україні і бере участь в обороні, і прихильники Петра в екзилі не мають права когось там критикувати.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:47

  flyman написав:
  fox767676 написав:з т.з керівництва

то може покажуть просування на власному прикладі?

вони б з радістю
але між ними та просуванням стоїть невблаганний влк
горять на адмінвстративному фронті як нарком цюрупа
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:50

  fox767676 написав:Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались, але у багатьох запетрівців це викликає істерику
Здурі - можна й мягке зломати.
Ідея може бути красивою- реалізація може перетворити красиву ідею в жах....
Спочатку треба вияснити ДЛЯ СЕБЕ кілька питань
а - що хочете досягти
б - які проблеми можуть виникнути при реалізації
в - чи не похоронять проблеми реалізації саму ідею.

Моя думка - похоронять.
Для аргументації
В 2022 році всі могли перейти( і ті хто хотіли - перейшли) на 2% від обороту....
Бюджет при цьому не втратив, адміністрування цей варіант практично не потребував.
Потім цей спрощений варіант - відмінили.Додаткових коштів від відміни - не прийшло, адміністрування погіршилось..

Тому питання
Ви за шашечки...чи щоб їхати?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:56

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Виборці Зе, майте вже совість визнати: те що почалось 24.02.2022 - прямий результат трьох турів вашого голосування в 2019му році. Тічка.

Слишком легко. Вы тоже могли бы на первой линии меня защищать как Успих, но что-то мешает. Означает ли это что проблемы в моей жизни связанны с вашим поступком? Абсолютно законным, между прочим )
Но это как выкрутить ))) Успих недостаточно силен, вы вообще физически никак не участвуете в сдерживании. Но проблемы мои и только, несправедливо )))

Я готуюсь. Вчусь керувати FPV. В діючу армію піду коли побачу позитивні зрушення щодо парітету у повітрі. Я не можу приїхати на фронт і бути похованим у вигляді фаршу в воронці від ФАБ1500, яку на мене безперешкодно скине кацапська су34. Бо хочеться ж вас захищати, а не просто промайнути у статистиці вбитих та поранених. Те в яких умовах воює зараз наша армія - це якийсь ад. Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась: повітря тотально за ворогом, перевага в живій силі - повністю за ворогом, перевага в артилерії та бронетехніці - також за ворогом, перевага в аеророзвідці та ударних дронах подекуди також вже за ворогом, перевага у РЕБі - за ворогом. На стратегічному рівні: вони по нас кожного дня десятками крилатих та баллістичних ракет (потужність залпу в десятках тон вибухівки), ми у відповідь десятком дронів (потужність в десятках кг вибухівки). Тобти вони нас бьют металевою кувалдою, ми їх у відповідь - мухобійкою. Будувати захисні споруди 2 роки було не на часі. Хоча б щось з переліченого вище зрушить з мертвої точки - і я долучусь до Вашого захисту.

А кто же должен защищать Украину пока выполнятся Ваши условия?
Зеленский перед Вами виноват, что у нас нет авиации, "артилерії та бронетехніки", "крилатих та баллістичних ракет"?
К кому у Вас претензии?
"Армія будь-якої країни НАТО в таких умовах вже б сдалась" - так нам уже давно пора?
В прошлом году летом Вы уже "вот-вот" собирались приехать в Украину.
Потом вдруг резко передумали, т.к. руководство не могло гарантировать Ваш обратный выезд в родную Вену.
Так, может, не надо врать и выставлять свои условия, а откровенно признаться: "Боюсь я на фронт. В Вене спокойнее".
Оляиа
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 кві, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:01

  Schmit написав:На яку перемогу ви тоді надієтесь? чи, як завжди - на чудо?
А може Маск все таки прав?

Кількісна перевага - на боці кацапів, технологічна - на нашому. Ми переможемо їх технологічним шляхом. Коли будуть Ф-16 (та іже з ними), то кацапам доведеться відступати. Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.
fler
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