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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:05
fox767676 написав:
Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались
Вже сотні разів це обговорювали. Почитай, чи шо, про адміністрування податків
Поясню тобі, якщо ти не в змозі - це вартість перевірки правильності сплати податків
Так ось, единий відсоток ввели не просто так, а тому що
1) суми адміністрування прогресивного податку перевищувала суми зібранних податків
2) породило явище зарплат в конвертах
Ось причина, а не тому, що тут хтось за Петра або ні
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08
ЛАД написав:
В Вере спокойнее".
Оляиа
вера ваша соседка а кто такая оляиа?
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:13
tmp01 написав: fox767676 написав:
А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.
Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:15
fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром
Вистачило ? Вистачило
Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:39
pesikot написав: fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром
Вистачило ? Вистачило
Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.
Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?
Може тоді б і предмету гілки не було
упс. сплутав опрацію Зміїного з москвою.
Суті не дуже міняє
поки ми такі "прогресивні європейці" чехлились з виробництвом 200 км ракет,
"чумазі" пакистанці робили 2000 км
Треба було прискорюватися в рази швидше, ніж при Петрі
Про Зе й не кажу, там взагалі було відсутнє розуміння....
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 03 кві, 2024 19:59, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:44
pesikot написав: fox767676 написав:
Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались
Вже сотні разів це обговорювали. Почитай, чи шо, про адміністрування податків
Поясню тобі, якщо ти не в змозі - це вартість перевірки правильності сплати податків
Так ось, единий відсоток ввели не просто так, а тому що
1) суми адміністрування прогресивного податку перевищувала суми зібранних податків
2) породило явище зарплат в конвертах
Ось причина, а не тому, що тут хтось за Петра або ні
злодії завжди знайдуть виправдання - "не ми такі, життя таке"
Але я виходжу з того 1) що в ЄС прогресивна, багаторівнева система оподаткування 2) Корупцію при Петрі було офіційно подолано
Зараз би "конвертчики" були надійною і безперечною основою моб.резерву
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:45
ЛАД написав:Оляиа
Що за мем ця Оляіа?))
Вже третій раз тут лунає.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:48
fox767676 написав: ЛАД написав:
..........
Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.
це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу
8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті
Таки помогло бы просуватися на фронті
.
Но совсем не обязательно до Урала. Тут хотя бы до Азова. Уж совсем хорошо бы хотя бы до линии 24.02.22.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:54
tmp01 написав: fox767676 написав:
А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.
Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!
А "з яким ентузіазмом" слушали обещания всех президентов на Малышева, ХТЗ, ХАЗе и др. харьковских заводах!
А потом... "не виділяли фінансування".
Вот просто интересно 2 вещи:
1. ещё не надоело?
2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 19:55
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в Сер 03 кві, 2024 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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