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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7478747974807481>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:05

  fox767676 написав:Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались

Вже сотні разів це обговорювали. Почитай, чи шо, про адміністрування податків

Поясню тобі, якщо ти не в змозі - це вартість перевірки правильності сплати податків

Так ось, единий відсоток ввели не просто так, а тому що
1) суми адміністрування прогресивного податку перевищувала суми зібранних податків
2) породило явище зарплат в конвертах

Ось причина, а не тому, що тут хтось за Петра або ні
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав: В Вере спокойнее".
Оляиа

вера ваша соседка а кто такая оляиа?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:13

  tmp01 написав:
  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!


шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:15

  fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:39

  pesikot написав:
  fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.


Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?
Може тоді б і предмету гілки не було

упс. сплутав опрацію Зміїного з москвою.
Суті не дуже міняє
поки ми такі "прогресивні європейці" чехлились з виробництвом 200 км ракет,
"чумазі" пакистанці робили 2000 км
Треба було прискорюватися в рази швидше, ніж при Петрі
Про Зе й не кажу, там взагалі було відсутнє розуміння....
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 кві, 2024 19:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:44

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались

Вже сотні разів це обговорювали. Почитай, чи шо, про адміністрування податків

Поясню тобі, якщо ти не в змозі - це вартість перевірки правильності сплати податків

Так ось, единий відсоток ввели не просто так, а тому що
1) суми адміністрування прогресивного податку перевищувала суми зібранних податків
2) породило явище зарплат в конвертах

Ось причина, а не тому, що тут хтось за Петра або ні


злодії завжди знайдуть виправдання - "не ми такі, життя таке"
Але я виходжу з того 1) що в ЄС прогресивна, багаторівнева система оподаткування 2) Корупцію при Петрі було офіційно подолано :D

Зараз би "конвертчики" були надійною і безперечною основою моб.резерву :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:45

  ЛАД написав:Оляиа

Що за мем ця Оляіа?))
Вже третій раз тут лунає.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:48

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:..........
Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.

це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу

8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті

Таки помогло бы просуватися на фронті.
Но совсем не обязательно до Урала. Тут хотя бы до Азова. Уж совсем хорошо бы хотя бы до линии 24.02.22.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:54

  tmp01 написав:
  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!

А "з яким ентузіазмом" слушали обещания всех президентов на Малышева, ХТЗ, ХАЗе и др. харьковских заводах!
А потом... "не виділяли фінансування". :(
Вот просто интересно 2 вещи:
1. ещё не надоело?
2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:55

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