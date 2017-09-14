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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7478747974807481
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:56

  Прохожий написав:
  ЛАД написав: В Вере спокойнее".
Оляиа

вера ваша соседка а кто такая оляиа?

Первое, если Вы не поняли, очепятка. Уже исправил.
Второе погуглите.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:59

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Оляиа

Що за мем ця Оляіа?))
Вже третій раз тут лунає.

Оляuа
Например здесь - https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/pochemu-ne-okope-eto-ne-ko-vremeni-kto-takaya-olya-ua-kotoraya-razvodit-izmenu-i-kak-obraz-ukrainki-v-polshe-stal-memom.htm
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:59

  tmp01 написав:
  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!

Таке згадувати не на часі. Ще пам'ятаю дуже популярний жарт, який прожив рівно тиждень з 16.02.2024 по 24.02.2024: "давай вже після війни"(с). Мабуть автор той самий що і у "атопутінападе"(с).
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:03

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.


Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?

Квітень 2019 року дуже завадив цьому.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:03

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:..........
Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.

це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу

8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті

Таки помогло бы просуватися на фронті.
Но совсем не обязательно до Урала. Тут хотя бы до Азова. Уж совсем хорошо бы хотя бы до линии 24.02.22.


Забути про просування, покии не буде хоча масової власної балістики на 600-700 км
І Бредлі в кількостях не сотень, а тисяч
Авіація взагалі за дужками
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