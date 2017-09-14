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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 747974807481748274837484>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:56

  Прохожий написав:
  ЛАД написав: В Вере спокойнее".
Оляиа

вера ваша соседка а кто такая оляиа?

Первое, если Вы не поняли, очепятка. Уже исправил.
Второе погуглите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:59

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Оляиа

Що за мем ця Оляіа?))
Вже третій раз тут лунає.

Оляuа
Например здесь - https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/pochemu-ne-okope-eto-ne-ko-vremeni-kto-takaya-olya-ua-kotoraya-razvodit-izmenu-i-kak-obraz-ukrainki-v-polshe-stal-memom.htm
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 19:59

  tmp01 написав:
  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!

Таке згадувати не на часі. Ще пам'ятаю дуже популярний жарт, який прожив рівно тиждень з 16.02.2024 по 24.02.2024: "давай вже після війни"(с). Мабуть автор той самий що і у "атопутінападе"(с).
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:03

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.


Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?

Квітень 2019 року дуже завадив цьому.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:03

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:..........
Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.

це не принципово
з т.з керівництва і петріоти допоможуть дійти до уралу

8 бер. 2024 р. — Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті

Таки помогло бы просуватися на фронті.
Но совсем не обязательно до Урала. Тут хотя бы до Азова. Уж совсем хорошо бы хотя бы до линии 24.02.22.


Забути про просування, покии не буде хоча масової власної балістики на 600-700 км
І Бредлі в кількостях не сотень, а тисяч
Авіація взагалі за дужками
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:06

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.


Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?

Квітень 2019 року дуже завадив цьому.


Ну це якщо взяти за аксіому, що 99% роботи робиться за 1% часу
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:07

  fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:07

"давай вже після війни"(с)

  airmax78 написав:
  tmp01 написав:
  fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.

Повний бред.
Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.).
І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування).
У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!

Таке згадувати не на часі. Ще пам'ятаю дуже популярний жарт, який прожив рівно тиждень з 16.02.2024 по 24.02.2024: "давай вже після війни"(с). Мабуть автор той самий що і у "атопутінападе"(с).

https://www.enableme.com.ua/ua/article/davaj-vze-pisla-peremogi-so-take-sindrom-vidkladenogo-zitta-8316

Пережитки радянського виховання, що вбивали в голови поколінням наших дідів-прадідів не дають нам можливості залишатись в адекватності в складній життєвій ситуації. І особливо сильно це відчувається зараз - під час війни в Україні.

Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:

«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»

«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»

«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».

Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:09

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.

fox767676 з нуля напише Фейсбук і зробить Теслу
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:10

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром

Вистачило ? Вистачило

Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь
Як і про прогресивний податок.


Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром.
Що заважало Петру робити 8 на місяць?
Може тоді б і предмету гілки не було

Есть такой анекдот про чукчу, который критиковал династию Романовых, которые правили 300 лет, а на 70 лет советской власти еды не запасли

В 2014 році у нас взагалі не було армії.
Одну вантажівку збирали з трьох+запчастини
Які там ракети

Проте в 2019 вже була ракетна програма і були ракети.
Може сирі, але вони були

  fox767676 написав:упс. сплутав опрацію Зміїного з москвою.
Суті не дуже міняє
поки ми такі "прогресивні європейці" чехлились з виробництвом 200 км ракет,
"чумазі" пакистанці робили 2000 км
Треба було прискорюватися в рази швидше, ніж при Петрі
Про Зе й не кажу, там взагалі було відсутнє розуміння....

Достатньо було не закривати ракетні програми при ЗЕ!, а продовжувати їх
pesikot
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