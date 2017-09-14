fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.
Повний бред. Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.). І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування). У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!
Таке згадувати не на часі. Ще пам'ятаю дуже популярний жарт, який прожив рівно тиждень з 16.02.2024 по 24.02.2024: "давай вже після війни"(с). Мабуть автор той самий що і у "атопутінападе"(с).
fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром
Вистачило ? Вистачило
Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь Як і про прогресивний податок.
Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром. Що заважало Петру робити 8 на місяць?
fox767676 написав: шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
fox767676 написав:А на практиці, при Петрі навіть терористи російської весни з Крима з Херсон катались за біопаспортами. Різниця обороноефективності з Зеленським у межах стат.похибки.
Повний бред. Погугліть, скільки нових військових програм стартануло при Пороху (Гром, Вільха, Нептун, Богдана, ціла купа БПЛА і т.д.). І як всі ці програми почали закриватися після 2019 (не виділяли фінансування). У мене знайомі з Південмашу, то я наслухався деталей: з яким ентузіазмом відновили ракетні програми у них, і який потім був шок, коли їх згорнули вже на стадії стендових випробувать при Зеленському!
Таке згадувати не на часі. Ще пам'ятаю дуже популярний жарт, який прожив рівно тиждень з 16.02.2024 по 24.02.2024: "давай вже після війни"(с). Мабуть автор той самий що і у "атопутінападе"(с).
Пережитки радянського виховання, що вбивали в голови поколінням наших дідів-прадідів не дають нам можливості залишатись в адекватності в складній життєвій ситуації. І особливо сильно це відчувається зараз - під час війни в Україні.
Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:
«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»
«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»
«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».
Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».
fox767676 написав: шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
fox767676 написав:шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
Крейсер "Москва" чим потопили ? Штучним екземпляром
Вистачило ? Вистачило
Щось ти так проти Петра, що дійсності не бачишь Як і про прогресивний податок.
Так штучним, сирим, майже музейним екземпляром. Що заважало Петру робити 8 на місяць? Може тоді б і предмету гілки не було
Есть такой анекдот про чукчу, который критиковал династию Романовых, которые правили 300 лет, а на 70 лет советской власти еды не запасли
В 2014 році у нас взагалі не було армії. Одну вантажівку збирали з трьох+запчастини Які там ракети
Проте в 2019 вже була ракетна програма і були ракети. Може сирі, але вони були
fox767676 написав:упс. сплутав опрацію Зміїного з москвою. Суті не дуже міняє поки ми такі "прогресивні європейці" чехлились з виробництвом 200 км ракет, "чумазі" пакистанці робили 2000 км Треба було прискорюватися в рази швидше, ніж при Петрі Про Зе й не кажу, там взагалі було відсутнє розуміння....
Достатньо було не закривати ракетні програми при ЗЕ!, а продовжувати їх