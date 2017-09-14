fox767676 написав: шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні ну і номенклатура переробок значно ширша. я не проти щоб у нас був свій Іскандер, навіть навіть у одиничному екземплярі Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити крім того у пацаків є ще й гіперзвук
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 кві, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити крім того у пацаків є ще й гіперзвук
недавно був пост, "схотіли відновити" а "розробників знаходили мобілізованими на чорновоих роботах", це ж Петро мобілізував, однозначно
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну. Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.
Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.
Ну да))
Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.
Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять. І був правий......
Партнери ж, як визнав сам Джонсон, допустили. Факт. Явка з повинною.
Турчинов під крилом По займався, але звісно до виборів. Ось що він писав в 2019:
“Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети “Вільха-М”, “Вільха-Р” та мобільний комплекс крилатих ракет “Нептун”. Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться”
airmax78 написав:КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити крім того у пацаків є ще й гіперзвук
недавно був пост "розробників знаходили мобілізованими на чорновоих роботах", це ж Петро мобілізував, однозначно
Петро як мінімум підвищив моб.вік рядовим з 40 до 60
fox767676 написав: шо там "стартануло" в штучних екземплярах??? більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть при тому що ніяких бомбардувань і близько не було хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте
КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні ну і номенклатура переробок значно ширша. я не проти щоб у нас був свій Іскандер, навіть навіть у одиничному екземплярі Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити крім того у пацаків є ще й гіперзвук