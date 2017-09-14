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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74807481748274837484>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:12

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.


Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі
А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні
ну і номенклатура переробок значно ширша.
я не проти щоб у нас був свій Іскандер, навіть навіть у одиничному екземплярі
Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити
крім того у пацаків є ще й гіперзвук
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 кві, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:16

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.


Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі
А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні
Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити
крім того у пацаків є ще й гіперзвук

недавно був пост, "схотіли відновити" а "розробників знаходили мобілізованими на чорновоих роботах", це ж Петро мобілізував, однозначно
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 кві, 2024 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:17

  ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.


ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:17

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:Я пропагував тут прогресивну податкову шкалу, щоб лозунги про армію якось імплентувались

Вже сотні разів це обговорювали. Почитай, чи шо, про адміністрування податків

Поясню тобі, якщо ти не в змозі - це вартість перевірки правильності сплати податків

Так ось, единий відсоток ввели не просто так, а тому що
1) суми адміністрування прогресивного податку перевищувала суми зібранних податків
2) породило явище зарплат в конвертах

Ось причина, а не тому, що тут хтось за Петра або ні


злодії завжди знайдуть виправдання - "не ми такі, життя таке"
Але я виходжу з того 1) що в ЄС прогресивна, багаторівнева система оподаткування 2) Корупцію при Петрі було офіційно подолано :D

Зараз би "конвертчики" були надійною і безперечною основою моб.резерву :mrgreen:

Це не виправдання, а факти життя

А у тебе, от в Європі, в Європі ...

Ти бачишь однобічно. Чи то ти замолодий, чи то тобі трішки розуму не вистачає

Так в Європі є і відстеження не тільки доходів, а і видатків
І якщо, у тебя мінімалка, а в дворі стоїть Феррарі, то це ти повинен довести, звідки в тебе це щастя
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:17

  detroytred написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:В тому-то і справа: ті хто будучи слабкими, демонструє своє намагання досягти миру, маючи агресивного та сильного сусіда, зазвичай отримує війну.
Війни в 2019 році не хотів ніхто, проте ті хто голосував за Пороха розуміли що війна - це реальність, росія - загроза і потрібно готуватись. Ну, тобто "армія, мова, віра". А ті хто голосував за "надо просто пєрєстать стрєлять", де-факто вони за війну і проголосували.

Це ж аксіома, "хочеш миру - готуйся до війни", а не навпаки. Незріле суспільство. Інфантили.

Ну да))

Навіть елементарний елемент підготовки до війни (наведення ладу з військовим обліком тощо), який знаходиться цілком в руках не суспільства, а влади, не був за 5 років влади По і Ко зробленим.

Імхо. Да не готувався По і Ко до майбутньої великої війни. Гадав відділатися штукатуренням і, що зможе домовитись. Що партнери не допустять. І був правий......

Партнери ж, як визнав сам Джонсон, допустили. Факт. Явка з повинною.

Турчинов під крилом По займався, але звісно до виборів.
Ось що він писав в 2019:
“Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети “Вільха-М”, “Вільха-Р” та мобільний комплекс крилатих ракет “Нептун”. Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться”

Джерело: https://turchynov.com/news/details/spod ... zhuvatisya
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:18

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.


Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі
А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні
Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити
крім того у пацаків є ще й гіперзвук

недавно був пост "розробників знаходили мобілізованими на чорновоих роботах", це ж Петро мобілізував, однозначно


Петро як мінімум підвищив моб.вік рядовим з 40 до 60
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:21

  fler написав:Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.

Бавовна то добре, коли вона у пацаків...

P.S. Цікавить інший, асиметричний і ближче до нас момент, і по відчуттям, у цьому році ми пропетляємо без графіків відключень електроенергії по всій країні, чи ні?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав: В Вере спокойнее".
Оляиа

вера ваша соседка а кто такая оляиа?

Первое, если Вы не поняли, очепятка. Уже исправил.
Второе погуглите.

Само собой, ты всегда найдёшь любое говнище и будешь его педалировать, как любой парторг

А когда Соловьёв говорит, что будет ровнять Харьков поквартально, ты молчишь, не видишь и ждёшь хароших русских
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:24

  fox767676 написав:Петро як мінімум підвищив моб.вік рядовим з 40 до 60

і що ти цим хотів сказати?
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:28

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
шо там "стартануло" в штучних екземплярах???
більшість програм - доробки-переробки попеередніх десятилітть
при тому що ніяких бомбардувань і близько не було
хоч зелене світло сєпарні не заперечуєте

КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.


Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі
А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні
ну і номенклатура переробок значно ширша.
я не проти щоб у нас був свій Іскандер, навіть навіть у одиничному екземплярі
Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити
крім того у пацаків є ще й гіперзвук

Грім і є украінський Іскандер
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