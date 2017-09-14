fox767676 написав:Петро як мінімум підвищив моб.вік рядовим з 40 до 60
і що ти цим хотів сказати?
Ти мабуть гуманітарій Але спробуй співставити два твердження - про мобілізованих досвідчених інженерів, і підвищення моб.віку при Петрі, відшукати між ними логічний зв'язок. Важкі часи надовго, треба починати вчитися думти
airmax78 написав:КАБи з УМПК, іскандери, всі кацапськи крилаті ракети, і т.д. і т.п. - це те саме - доробки-переробки попередніх десятиріч.
Є маленька різниця - ці переробки на конвеєрі А нєптуни-богдани-вільхи до останнього часу - ні ну і номенклатура переробок значно ширша. я не проти щоб у нас був свій Іскандер, навіть навіть у одиничному екземплярі Власні откр не збережені, не знаю чи відшукаються інженери щоб то все відродити крім того у пацаків є ще й гіперзвук
Грім і є украінський Іскандер
не дотягує він за ТТХ до Іскандера,за часів Петра так точно, був обмежений 300 км. Пакістан клєпає 2000 км балістику, таким цифрами повинно все вимірюватися якщо робити наголос на Армії
fox767676 написав: не дотягує він за ТТХ до Іскандера,за часів Петра так точно, був обмежений 300 км. Пакістан клєпає 2000 км балістику, таким цифрами повинно все вимірюватися якщо робити наголос на Армії
500 км Чим саме не дотягує ? Україна була обмежена міжнародними договорами робити ракети на 2000 км
fox767676 написав:Петро як мінімум підвищив моб.вік рядовим з 40 до 60
і що ти цим хотів сказати?
Ти мабуть гуманітарій Але спробуй співставити два твердження - про мобілізованих досвідчених інженерів, і підвищення моб.віку при Петрі, відшукати між ними логічний зв'язок. Важкі часи надовго, треба починати вчитися думти
fox767676 написав: не дотягує він за ТТХ до Іскандера,за часів Петра так точно, був обмежений 300 км. Пакістан клєпає 2000 км балістику, таким цифрами повинно все вимірюватися якщо робити наголос на Армії
500 км Чим саме не дотягує ? Україна була обмежена міжнародними договорами робити ракети на 2000 км
Навіть 500 для наземного базування. Договір цей багатьма похєрєний, а ВРУ не ратифікований Але не було ні за Петра, ні на початок війни навіть 499 км. Не впевнений чи є зараз
flyman написав:Це крапка в крапку що писав Бобуа. Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС. Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі). Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ)
Сьогодні спілкувався зі старим знайомим, мобілізований з перших днів. Свого часу він закінчив академію Попова, фахівець в області зв"язку інженер-електронщик. Працював у комерційній структурі. Зараз у великій військовій частині у тилу несе службу в якості старшого за все: зв"язок, шифрування, електронне обладнання і т.д. Каже, прийшло розпорядження: всі, хто не був на передовій, мають бути відправленні туди в окопи. Ротація Сирського. Фахівець майже штучний. Скоріш за все на його місце має прийти умовний успіх, який об"єктивно цей обсяг роботи не потягне. В той же час на нулі знання знайомого будуть не потрібні, а потрібно буде "світитися у тепляку". До чого я веду. Зараз рекрутери себе рекламують, пишуть що беремо саме на ту посаду, яку ві б хтіли: повар, зв"язківець, юрист, погромист. Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем
pesikot написав: В 2014 році у нас взагалі не було армії. Одну вантажівку збирали з трьох+запчастини Які там ракети
Кому ж повірити-то?)) Песікоту чи генералу Муженко? Навіть і не знаю))
*У 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб.* https://www.radiosvoboda.org/a/heneral- ... 67541.html
Стосовно ракет... Поцікався скільки Точок-У було. Хоч і на 120 км., але ракета потужна.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 кві, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Це крапка в крапку що писав Бобуа. Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС. Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі). Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ)
Сьогодні спілкувався зі старим знайомим, мобілізований з перших днів. Свого часу він закінчив академію Попова, фахівець в області зв"язку інженер-електронщик. Працював у комерційній структурі. Зараз у великій військовій частині у тилу несе службу в якості старшого за все: зв"язок, шифрування, електронне обладнання і т.д. Каже, прийшло розпорядження: всі, хто не був на передовій, мають бути відправленні туди в окопи. Ротація Сирського. Фахівець майже штучний. Скоріш за все на його місце має прийти умовний успіх, який об"єктивно цей обсяг роботи не потягне. В той же час на нулі знання знайомого будуть не потрібні, а потрібно буде "світитися у тепляку". До чого я веду. Зараз рекрутери себе рекламують, пишуть що беремо саме на ту посаду, яку ві б хтіли: повар, зв"язківець, юрист, погромист. Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем
Довіра/репутація річ така, легко втратити, тяжко здобути. А потім у владі дивуються, "як так"?
whois2010 написав:Сьогодні спілкувався зі старим знайомим, мобілізований з перших днів. Свого часу він закінчив академію Попова, фахівець в області зв"язку інженер-електронщик. Працював у комерційній структурі. Зараз у великій військовій частині у тилу несе службу в якості старшого за все: зв"язок, шифрування, електронне обладнання і т.д. Каже, прийшло розпорядження: всі, хто не був на передовій, мають бути відправленні туди в окопи. Ротація Сирського. Фахівець майже штучний. Скоріш за все на його місце має прийти умовний успіх, який об"єктивно цей обсяг роботи не потягне. В той же час на нулі знання знайомого будуть не потрібні, а потрібно буде "світитися у тепляку". До чого я веду. Зараз рекрутери себе рекламують, пишуть що беремо саме на ту посаду, яку ві б хтіли: повар, зв"язківець, юрист, погромист. Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем