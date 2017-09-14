Додано: Сер 03 кві, 2024 20:57

flyman написав: Це крапка в крапку що писав Бобуа.

Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС.

Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі).

Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ) Це крапка в крапку що писав Бобуа.Ще необзідхо добавити від Успіха чіткі контракти на 3,6,9,12 міс. в конкретне місце, конкретну ВЧ, із конткретною ВОС.Від бажаючих не було би відбою (пішли б і лежачі).Як писав колись аірмакс, черга була би від Софіївської площі (тільки не до ВП концептуального овноблоку КРЖН, а до рекрутингового центру ЗСУ)

Сьогодні спілкувався зі старим знайомим, мобілізований з перших днів. Свого часу він закінчив академію Попова, фахівець в області зв"язку інженер-електронщик. Працював у комерційній структурі. Зараз у великій військовій частині у тилу несе службу в якості старшого за все: зв"язок, шифрування, електронне обладнання і т.д.Каже, прийшло розпорядження: всі, хто не був на передовій, мають бути відправленні туди в окопи. Ротація Сирського. Фахівець майже штучний. Скоріш за все на його місце має прийти умовний успіх, який об"єктивно цей обсяг роботи не потягне. В той же час на нулі знання знайомого будуть не потрібні, а потрібно буде "світитися у тепляку".До чого я веду. Зараз рекрутери себе рекламують, пишуть що беремо саме на ту посаду, яку ві б хтіли: повар, зв"язківець, юрист, погромист. Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем