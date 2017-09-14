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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7482748374847485>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:казки якісь

ніяких казок немає.
депутати вже шепчуться з приводу указу "27 на 25"
вони там в раді пихтять над поправками, і поправка в моб законопрєкті про "25" видалена і не існує.
буде колізія, коли приймуть про "27" і поставлять під сумнів ініціативу ВАЗа про 25.
ВАЗ зробить ход канем і наложить вето.
******************************************
Ще досі свіжа історія як 2-х видатних дроноводів ,без коптерів відправили в окопи.
Звичайно вони там і полягли. Історію не замовчали і довели до рівня "лондонського посла" . Він зробив висновки і дунув ...., "я уеду жить в лондон".
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:петро ще винен що халабудників розплодив
і медведчуківців з загримованих під інсектоїдів з коміксів
а так норм

там одних свинарчуків достатньо ..... робили гроші на крові.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:32

  Goodman написав:
  unicdima написав:казки якісь

ніяких казок немає.
депутати вже шепчуться з приводу указу "27 на 25"
вони там в раді пихтять над поправками, і поправка в моб законопрєкті про "25" видалена і не існує.
буде колізія, коли приймуть про "27" і поставлять під сумнів ініціативу ВАЗа про 25.
ВАЗ зробить ход канем і наложить вето.
******************************************
Ще досі свіжа історія як 2-х видатних дроноводів ,без коптерів відправили в окопи.
Звичайно вони там і полягли. Історію не замовчали і довели до рівня "лондонського посла" . Він зробив висновки і дунув ...., "я уеду жить в лондон".

Ти ж не шариш зовсім в темі, чого ти лізеш коментити?
Ті дроноводи були - один кулеметник, другий стрілець, як виникла проблема то послали виконувати прямі обов'язки.
Давайте наказ по якому всі в окопи мають іти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:33

  fox767676 написав:петро ще винен що халабудників розплодив
і медведчуківців з загримованих під інсектоїдів з коміксів
а так норм

а мав заборонити опозицію і впендюрити монорежим
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ти ж не шариш зовсім в темі, чого ти лізеш коментити?
Ті дроноводи були - один кулеметник, другий стрілець, як виникла проблема то послали виконувати прямі обов'язки.


Звісно , поїзд їде , баба лізе.
Коли люди вже полягли, то призадумалися. Що заміни їм нема.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:38

  Goodman написав:
  fox767676 написав:петро ще винен що халабудників розплодив
і медведчуківців з загримованих під інсектоїдів з коміксів
а так норм

там одних свинарчуків достатньо ..... робили гроші на крові.

Закупали те, що неможливо було купити напряму

Але ... тобі так зайшло "робили гроші на крові"

А зараз як, коли війна ? Хто робить гроші на крові ?

Чи треба ляпнути щось таке ємоційне, а мізки можно не вмикати
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а мав заборонити опозицію і впендюрити монорежим

з якого дива? там все було розписано

початок - https://www.youtube.com/watch?v=KNQr2UCJDBc

продовження і кінець історії https://www.youtube.com/watch?v=6x3rHJNVTUE :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:44

  flyman написав:
  fox767676 написав:петро ще винен що халабудників розплодив
і медведчуківців з загримованих під інсектоїдів з коміксів
а так норм

а мав заборонити опозицію і впендюрити монорежим


Ну кому і Шарій з Моторолою опозиція
Ти не стісняйся, роззбройся перед форумом, запости ще побільше медведчуківських пропагандосиків, там про злісних англосаксів і т.і. Не ховайся ситуаційно за широкою спиною Петра, ти яким боком до його армії-віри? Ні копійки на армію не дав і не збираєшся, навіть якщо катувавти, бо віра не дозволяє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Закупали те, що неможливо було купити напряму

Але ... тобі так зайшло "робили гроші на крові"


не мені одному зайшло , закупали і накидали собі особисто "за труди".
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:46

  Goodman написав:
  flyman написав:а мав заборонити опозицію і впендюрити монорежим

з якого дива? там все було розписано

початок - https://www.youtube.com/watch?v=KNQr2UCJDBc

продовження і кінець історії https://www.youtube.com/watch?v=6x3rHJNVTUE :mrgreen:

Goodman фан Новінського?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 кві, 2024 21:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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