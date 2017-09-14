ніяких казок немає. депутати вже шепчуться з приводу указу "27 на 25" вони там в раді пихтять над поправками, і поправка в моб законопрєкті про "25" видалена і не існує. буде колізія, коли приймуть про "27" і поставлять під сумнів ініціативу ВАЗа про 25. ВАЗ зробить ход канем і наложить вето. ****************************************** Ще досі свіжа історія як 2-х видатних дроноводів ,без коптерів відправили в окопи. Звичайно вони там і полягли. Історію не замовчали і довели до рівня "лондонського посла" . Він зробив висновки і дунув ...., "я уеду жить в лондон".
ніяких казок немає. депутати вже шепчуться з приводу указу "27 на 25" вони там в раді пихтять над поправками, і поправка в моб законопрєкті про "25" видалена і не існує. буде колізія, коли приймуть про "27" і поставлять під сумнів ініціативу ВАЗа про 25. ВАЗ зробить ход канем і наложить вето. ****************************************** Ще досі свіжа історія як 2-х видатних дроноводів ,без коптерів відправили в окопи. Звичайно вони там і полягли. Історію не замовчали і довели до рівня "лондонського посла" . Він зробив висновки і дунув ...., "я уеду жить в лондон".
Ти ж не шариш зовсім в темі, чого ти лізеш коментити? Ті дроноводи були - один кулеметник, другий стрілець, як виникла проблема то послали виконувати прямі обов'язки. Давайте наказ по якому всі в окопи мають іти.
fox767676 написав:петро ще винен що халабудників розплодив і медведчуківців з загримованих під інсектоїдів з коміксів а так норм
а мав заборонити опозицію і впендюрити монорежим
Ну кому і Шарій з Моторолою опозиція Ти не стісняйся, роззбройся перед форумом, запости ще побільше медведчуківських пропагандосиків, там про злісних англосаксів і т.і. Не ховайся ситуаційно за широкою спиною Петра, ти яким боком до його армії-віри? Ні копійки на армію не дав і не збираєшся, навіть якщо катувавти, бо віра не дозволяє