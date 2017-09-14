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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7482748374847485
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Goodman за Новінського?

я про лицедійство сивочолого, гарно вміє давати задню.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:07

Флай, ти часом ноутбуки не ремонтуєш?
А то може бути і таке >>>
https://youtube.com/shorts/7_1QQLRyGG4? ... d2WqfTGrJ-
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:28

flyman

Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:

«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»

«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»

«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».

Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».



ЕМНИП там є продовження, яке ти постіснявся додати.
Там же є далі щось типу «якщо ти допомагаєш армії, платиш податки і тд, то святкуй свої свята , живи сьогодні..»
Ні, нема? То що?


Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем


Обиватель вимагає «800т т тиловиків» відправити в окопи.

1̶5̶0̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶ ̶з̶а̶р̶п̶л̶а̶т̶а̶ ̶т̶ы̶л̶о̶в̶и̶к̶а̶!̶!̶ «Мой знакомый полковник получает 70 тысяч никуя не делает, на фронте не был» (с)
Ну і інші популярні тут слогани.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 кві, 2024 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:37

  Hotab написав:flyman

Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:

«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»

«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»

«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».

Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».



ЕМНИП там є продовження, яке ти постіснявся додати.
Там де є далі щось типу «якщо ти допомагаєш армії, платиш податки і тд, то святкуй свої свята , живи сьогодні..»
Ні, нема? То що?

Не відкладай на завтра те що можна зробити сьогодні та поспішай повільно
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:39

  Hotab написав:Не розумійно чому ви щоразу брудно натякаєте, що це якось стосується мене, який (нагадаю ще раз) ні дня не був у радянській авіації


Так я тут ни на что не намекаю (и уж тем более брудно) - речь щла о том что спишет война и я просто привел пример что керосин (и к слову привел пословицу котоую посчитал Вам ближе, вообще странно что вы ее не знаете ну да ладно) она возможно спишет - а вот утерянный калаш - нет, в этом была суть.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:56

  katso написав:
  Hotab написав:Не розумійно чому ви щоразу брудно натякаєте, що це якось стосується мене, який (нагадаю ще раз) ні дня не був у радянській авіації


Так я тут ни на что не намекаю (и уж тем более брудно) - речь щла о том что спишет война и я просто привел пример что керосин (и к слову привел пословицу котоую посчитал Вам ближе, вообще странно что вы ее не знаете ну да ладно) она возможно спишет - а вот утерянный калаш - нет, в этом была суть.

він по легенді пілот, ми йому віримо
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:56

katso

вообще странно что вы ее не знаете


Надто багато вже вам «странно». Може ви нарешті зрозумієте, що совковий ваш життєвий багаж не зовсім працює сьогодні? Розумову лабільність вже ніяк не повернути? Чи і не було?

странно что вы ее не знаете


А хто крім вас знає? Гугл знає?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 кві, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:00

  pesikot написав:
  ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.

Как парторг, ты начал манипулировать и передёргивать слова

Узнаю старую партийную школу :)

1) что-то много у тебя очепяток, может графинчик спрячешь уже

2) с 2014 года до 2019 все слушали, что виноват в войне не Путин, а Порошенко. Где ты тогда был ? Ты молчал, сцепивши зубы

3) Путин виноват, бесспорно. Но и Зеленский виноват. Ведь это он увидел в глазах Путина мира, он говорил, что надо просто перестать стрелять и сойтись посередине

4) Если ты захочешь написать, что Зеленский не убежал. Так есть сильно большая разница между "не убежать" и "принять страну с войной"

Я увидел ваш небольшой спор и решил внести ясность в некоторые моменты, которые вы оба еще не понимаете.

Начнем с объективных данных. Хотя некоторые коммунисты могут немного поспорить. :lol:

1. Попытка отжать территории Украины в счет долгов, появившихся в связи с поставками природного газа, была предпринята путиным еще при Кучме Л.Д., который смог противостоять этому всего лишь безукоснительным выполнением своих конституционных обязанностей президента страны: признать внешнюю военную агрессию и объявить всеобщую мобилизацию. путин не был готов к конфронтации на таком уровне и откатил взад. А Кучма долги начал отдавать вооружениями и промышленной продукцией.

О том как эти долги появились тут никому не интересно, поэтому опустим об этом. Но они появились при Кравчуке и Кучме в далекие 90-е. Ну, а территорией, которую хотели отжать, была Тузла в Крыму.

2. Вторая серьезная попытка получить оплату газовых долгов была предпринята путиным незамедлительно. Путем имитации и участия в бескровном первом майдане путин протолкнул на ключевые посты в Украине своих опытных людей, которые все долги за газ перевели фактически на каждого украинца, заставив нас платить за газ по цене, которая превышала все разумные пределы. Для этого они разорвали старые выгодные для Украины газовые договоры и заключили новые на самых невыгодных условиях. Одним из этих людей был как мы помним Ющенко. Вот истинная причина возникновения первого майдана, если рассматривать газовый контекст.

Помните "Ющенко ТАК!"? В реальности его благодарить можно лишь за то, что война и грубый и наглый отжим территорий за долги при нем не начались.

3. Далее пришел Янукович, который будучи простым твердолобым человеком и поняв про невозможность для экономики Украины платить такую цену от попередников за газ, начал бороться с Газпромом по своему, как умел. Сделал он много, чем наступил на любимый мозоль путину, а именно сначала добившись скидки в 100 долларов в цене газа по газовому договору от попередников, в качестве аргумента для торга предоставляя базу вмф в Севастополе, а потом и вовсе посадив Юлю создал угрозу признать тот газовый договор недействительным, перечеркнув все прежние достижения путина на этой стезе.

4. путин разозлился и путем имитации второго майдана лишил Януковича поста президента Украины и взял его в заложники, а самое главное освободил Юлю, заметно уменьшив угрозу признания договора недействительным. Ну, и захватив Крым на фоне беспорядков в Киеве, лишил Украину доводов при торгах за газ с Газпромом в будущем.
Вот истинные причины второго майдана. В результате второго майдана к власти пришел Порошенко. Точно так же замечу как и Ющенко после первого майдана. Поэтому последующая подготовка к сдаче восточных территорий Украины под видом Минска 1 и 2, где формально не участвовал агрессор, уже не была для меня неожиданностью.

В реальности его благодарить можно лишь за то, что масштабная война при нем не начались, а территории ЛНР и ДНР имели шанс быть переданными росии относительно мирно, но без гарантий, что путин остановится. Это реальное достижение Порошенко, его понять хорошо можно лишь слыша и наблюдая сегодня разрывы фабов или ракет каждый день, либо отбиваясь от постоянных атак агрессора на нуле, видя сотни трупов ежедневно. Худой мир лучше доброй ссоры.

5. Изучив тренды президентских выборов в Украине я точно знал, что Порошенко не захочет быть больше президентом. Придет естественным образом кто-то, кто не будет плясать под хитроплетенную дудку путина с Минсками и все закончится ... расширением войны с определенной вероятностью. Цель расширения войны - захват левобережной Украины для решения потребностей Крыма. Первостепенной целью агрессора считал - захват ЗАЭС (самый жирный актив в Украине).

В контексте газовых долгов роль Зеленского благородна хотя бы тем, что он точно не ставленник кремля и точно не предатель Украины.

Расширение войны агрессором дает хотя бы теоретический шанс вернуть Украине Крым, назвать агрессора военным агрессором и разжигателем разрушительных войн, что неприемлемо для цивилизованного мира и гарантирует нам нормальную поддержку и шанс, которого у нас никогда бы не было при предыдущих ставленниках кремля.

Попытка увидеть в глазах путина мир - это всего лишь попытка вывести заигравшегося плута "я тут не причем" на чистую воду. Я считаю, что вполне успешная.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:06

  buratinyo написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.

Как парторг, ты начал манипулировать и передёргивать слова

Узнаю старую партийную школу :)

1) что-то много у тебя очепяток, может графинчик спрячешь уже

2) с 2014 года до 2019 все слушали, что виноват в войне не Путин, а Порошенко. Где ты тогда был ? Ты молчал, сцепивши зубы

3) Путин виноват, бесспорно. Но и Зеленский виноват. Ведь это он увидел в глазах Путина мира, он говорил, что надо просто перестать стрелять и сойтись посередине

4) Если ты захочешь написать, что Зеленский не убежал. Так есть сильно большая разница между "не убежать" и "принять страну с войной"

Я увидел ваш небольшой спор и решил внести ясность в некоторые моменты, которые вы оба еще не понимаете.

Начнем с объективных данных. Хотя некоторые коммунисты могут немного поспорить. :lol:

1. Попытка отжать территории Украины в счет долгов, появившихся в связи с поставками природного газа, была предпринята путиным еще при Кучме Л.Д., который смог противостоять этому всего лишь безукоснительным выполнением своих конституционных обязанностей президента страны: признать внешнюю военную агрессию и объявить всеобщую мобилизацию. путин не был готов к конфронтации на таком уровне и откатил взад. А Кучма долги начал отдавать вооружениями и промышленной продукцией.

О том как эти долги появились тут никому не интересно, поэтому опустим об этом. Но они появились при Кравчуке и Кучме в далекие 90-е. Ну, а территорией, которую хотели отжать, была Тузла в Крыму.

2. Вторая серьезная попытка получить оплату газовых долгов была предпринята путиным незамедлительно. Путем имитации и участия в бескровном первом майдане путин протолкнул на ключевые посты в Украине своих опытных людей, которые все долги за газ перевели фактически на каждого украинца, заставив нас платить за газ по цене, которая превышала все разумные пределы. Для этого они разорвали старые выгодные для Украины газовые договоры и заключили новые на самых невыгодных условиях. Одним из этих людей был как мы помним Ющенко. Вот истинная причина возникновения первого майдана, если рассматривать газовый контекст.

Помните "Ющенко ТАК!"? В реальности его благодарить можно лишь за то, что война и грубый и наглый отжим территорий за долги при нем не начались.

3. Далее пришел Янукович, который будучи простым твердолобым человеком и поняв про невозможность для экономики Украины платить такую цену от попередников за газ, начал бороться с Газпромом по своему, как умел. Сделал он много, чем наступил на любимый мозоль путину, а именно сначала добившись скидки в 100 долларов в цене газа по газовому договору от попередников, в качестве аргумента для торга предоставляя базу вмф в Севастополе, а потом и вовсе посадив Юлю создал угрозу признать тот газовый договор недействительным, перечеркнув все прежние достижения путина на этой стезе.

4. путин разозлился и путем имитации второго майдана лишил Януковича поста президента Украины и взял его в заложники, а самое главное освободил Юлю, заметно уменьшив угрозу признания договора недействительным. Ну, и захватив Крым на фоне беспорядков в Киеве, лишил Украину доводов при торгах за газ с Газпромом в будущем.
Вот истинные причины второго майдана. В результате второго майдана к власти пришел Порошенко. Точно так же замечу как и Ющенко после первого майдана. Поэтому последующая подготовка к сдаче восточных территорий Украины под видом Минска 1 и 2, где формально не участвовал агрессор, уже не была для меня неожиданностью.

В реальности его благодарить можно лишь за то, что масштабная война при нем не начались, а территории ЛНР и ДНР имели шанс быть переданными росии относительно мирно, но без гарантий, что путин остановится. Это реальное достижение Порошенко, его понять хорошо можно лишь слыша и наблюдая сегодня разрывы фабов или ракет каждый день, либо отбиваясь от постоянных атак агрессора на нуле, видя сотни трупов ежедневно. Худой мир лучше доброй ссоры.

5. Изучив тренды президентских выборов в Украине я точно знал, что Порошенко не захочет быть больше президентом. Придет естественным образом кто-то, кто не будет плясать под хитроплетенную дудку путина с Минсками и все закончится ... расширением войны с определенной вероятностью. Цель расширения войны - захват левобережной Украины для решения потребностей Крыма. Первостепенной целью агрессора считал - захват ЗАЭС (самый жирный актив в Украине).

В контексте газовых долгов роль Зеленского благородна хотя бы тем, что он точно не ставленник кремля и точно не предатель Украины.

Расширение войны агрессором дает хотя бы теоретический шанс вернуть Украине Крым, назвать агрессора военным агрессором и разжигателем разрушительных войн, что неприемлемо для цивилизованного мира и гарантирует нам нормальную поддержку и шанс, которого у нас никогда бы не было при предыдущих ставленниках кремля.

Попытка увидеть в глазах путина мир - это всего лишь попытка вывести заигравшегося плута "я тут не причем" на чистую воду. Я считаю, что вполне успешная.

Сьогодні як не відео з Новінським, то лонгрід про патріота Януковича, під кінець розкрито план виводу на чисту воду ловлею на живця.
flyman
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