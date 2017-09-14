Додано: Сер 03 кві, 2024 23:00

pesikot написав: ЛАД написав: 2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень. 2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.

Как парторг, ты начал манипулировать и передёргивать слова



Узнаю старую партийную школу



1) что-то много у тебя очепяток, может графинчик спрячешь уже



2) с 2014 года до 2019 все слушали, что виноват в войне не Путин, а Порошенко. Где ты тогда был ? Ты молчал, сцепивши зубы



3) Путин виноват, бесспорно. Но и Зеленский виноват. Ведь это он увидел в глазах Путина мира, он говорил, что надо просто перестать стрелять и сойтись посередине



4) Если ты захочешь написать, что Зеленский не убежал. Так есть сильно большая разница между "не убежать" и "принять страну с войной" Как парторг, ты начал манипулировать и передёргивать словаУзнаю старую партийную школу1) что-то много у тебя очепяток, может графинчик спрячешь уже2) с 2014 года до 2019 все слушали, что виноват в войне не Путин, а Порошенко. Где ты тогда был ? Ты молчал, сцепивши зубы3)4) Если ты захочешь написать, что Зеленский не убежал. Так есть сильно большая разница между "не убежать" и "принять страну с войной"

Я увидел ваш небольшой спор и решил внести ясность в некоторые моменты, которые вы оба еще не понимаете.Начнем с объективных данных. Хотя некоторые коммунисты могут немного поспорить.1. Попытка отжать территории Украины в счет долгов, появившихся в связи с поставками природного газа, была предпринята путиным еще при Кучме Л.Д., который смог противостоять этому всего лишь безукоснительным выполнением своих конституционных обязанностей президента страны: признать внешнюю военную агрессию и объявить всеобщую мобилизацию. путин не был готов к конфронтации на таком уровне и откатил взад. А Кучма долги начал отдавать вооружениями и промышленной продукцией.О том как эти долги появились тут никому не интересно, поэтому опустим об этом. Но они появились при Кравчуке и Кучме в далекие 90-е. Ну, а территорией, которую хотели отжать, была Тузла в Крыму.2. Вторая серьезная попытка получить оплату газовых долгов была предпринята путиным незамедлительно. Путем имитации и участия в бескровном первом майдане путин протолкнул на ключевые посты в Украине своих опытных людей, которые все долги за газ перевели фактически на каждого украинца, заставив нас платить за газ по цене, которая превышала все разумные пределы. Для этого они разорвали старые выгодные для Украины газовые договоры и заключили новые на самых невыгодных условиях. Одним из этих людей был как мы помним Ющенко. Вот истинная причина возникновения первого майдана, если рассматривать газовый контекст.Помните "Ющенко ТАК!"? В реальности его благодарить можно лишь за то, что война и грубый и наглый отжим территорий за долги при нем не начались.3. Далее пришел Янукович, который будучи простым твердолобым человеком и поняв про невозможность для экономики Украины платить такую цену от попередников за газ, начал бороться с Газпромом по своему, как умел. Сделал он много, чем наступил на любимый мозоль путину, а именно сначала добившись скидки в 100 долларов в цене газа по газовому договору от попередников, в качестве аргумента для торга предоставляя базу вмф в Севастополе, а потом и вовсе посадив Юлю создал угрозу признать тот газовый договор недействительным, перечеркнув все прежние достижения путина на этой стезе.4. путин разозлился и путем имитации второго майдана лишил Януковича поста президента Украины и взял его в заложники, а самое главное освободил Юлю, заметно уменьшив угрозу признания договора недействительным. Ну, и захватив Крым на фоне беспорядков в Киеве, лишил Украину доводов при торгах за газ с Газпромом в будущем.Вот истинные причины второго майдана. В результате второго майдана к власти пришел Порошенко. Точно так же замечу как и Ющенко после первого майдана. Поэтому последующая подготовка к сдаче восточных территорий Украины под видом Минска 1 и 2, где формально не участвовал агрессор, уже не была для меня неожиданностью.В реальности его благодарить можно лишь за то, что масштабная война при нем не начались, а территории ЛНР и ДНР имели шанс быть переданными росии относительно мирно, но без гарантий, что путин остановится. Это реальное достижение Порошенко, его понять хорошо можно лишь слыша и наблюдая сегодня разрывы фабов или ракет каждый день, либо отбиваясь от постоянных атак агрессора на нуле, видя сотни трупов ежедневно. Худой мир лучше доброй ссоры.5. Изучив тренды президентских выборов в Украине я точно знал, что Порошенко не захочет быть больше президентом. Придет естественным образом кто-то, кто не будет плясать под хитроплетенную дудку путина с Минсками и все закончится ... расширением войны с определенной вероятностью. Цель расширения войны - захват левобережной Украины для решения потребностей Крыма. Первостепенной целью агрессора считал - захват ЗАЭС (самый жирный актив в Украине).В контексте газовых долгов роль Зеленского благородна хотя бы тем, что он точно не ставленник кремля и точно не предатель Украины.Расширение войны агрессором дает хотя бы теоретический шанс вернуть Украине Крым, назвать агрессора военным агрессором и разжигателем разрушительных войн, что неприемлемо для цивилизованного мира и гарантирует нам нормальную поддержку и шанс, которого у нас никогда бы не было при предыдущих ставленниках кремля.Попытка увидеть в глазах путина мир - это всего лишь попытка вывести заигравшегося плута "я тут не причем" на чистую воду. Я считаю, что вполне успешная.