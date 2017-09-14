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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7483748474857486>
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Goodman за Новінського?

я про лицедійство сивочолого, гарно вміє давати задню.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:07

Флай, ти часом ноутбуки не ремонтуєш?
А то може бути і таке >>>
https://youtube.com/shorts/7_1QQLRyGG4? ... d2WqfTGrJ-
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:28

flyman

Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:

«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»

«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»

«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».

Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».



ЕМНИП там є продовження, яке ти постіснявся додати.
Там же є далі щось типу «якщо ти допомагаєш армії, платиш податки і тд, то святкуй свої свята , живи сьогодні..»
Ні, нема? То що?


Що буде з цими "гарантованими" посадами, коли прийде наступний наказ Сирського "світися в тепляку"? Черг не буде, впевнений. Не пошкодують жодним фахівцем


Обиватель вимагає «800т т тиловиків» відправити в окопи.

1̶5̶0̶ ̶т̶ы̶с̶я̶ч̶ ̶в̶ ̶м̶е̶с̶я̶ц̶ ̶з̶а̶р̶п̶л̶а̶т̶а̶ ̶т̶ы̶л̶о̶в̶и̶к̶а̶!̶!̶ «Мой знакомый полковник получает 70 тысяч никуя не делает, на фронте не был» (с)
Ну і інші популярні тут слогани.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 кві, 2024 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:37

  Hotab написав:flyman

Адже незалежно від того, виїхали ви в безпечне місце, отримали прихисток за кордоном, залишаєтесь вдома, довірившись «методу двох стін», ви, певно, чули і думали про таке:

«Хіба можна постити щасливі селфі, коли війна - давай вже після перемоги»

«Недоречно іти у кафе зараз, підемо після перемоги»

«Робити весілля зараз неповага до тих, хто на фронті. Зробимо це після перемоги».

Впізнали себе? Вітаємо, ви вхопили той самий «синдром відкладеного життя».



ЕМНИП там є продовження, яке ти постіснявся додати.
Там де є далі щось типу «якщо ти допомагаєш армії, платиш податки і тд, то святкуй свої свята , живи сьогодні..»
Ні, нема? То що?

Не відкладай на завтра те що можна зробити сьогодні та поспішай повільно
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:39

  Hotab написав:Не розумійно чому ви щоразу брудно натякаєте, що це якось стосується мене, який (нагадаю ще раз) ні дня не був у радянській авіації


Так я тут ни на что не намекаю (и уж тем более брудно) - речь щла о том что спишет война и я просто привел пример что керосин (и к слову привел пословицу котоую посчитал Вам ближе, вообще странно что вы ее не знаете ну да ладно) она возможно спишет - а вот утерянный калаш - нет, в этом была суть.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 22:56

katso

вообще странно что вы ее не знаете


Надто багато вже вам «странно». Може ви нарешті зрозумієте, що совковий ваш життєвий багаж не зовсім працює сьогодні? Розумову лабільність вже ніяк не повернути? Чи і не було?

странно что вы ее не знаете


А хто крім вас знає? Гугл знає?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 кві, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:19


Ан Жюлак

"Роздали 300 повісток, прийшло 2-є людей", - розповідає мені журналіст, який нині — військовий.
Він ще на бойовій посаді, а от його брат вже працює в ТЦК, після бойової травми. Така ситуація зараз в його військоматі.
Так смердить капітуляція.
Капітуляція за якою буде геноцид, експансія і війна проти Європи, руками тих з нас, хто виживе і скориться.
Це не страшилки кровожерливої мене.
"Це ж було вже".
Сценарій, який вже відбувався раз-по-раз на цих землях протягом століть, після того, як українці "втомлювались від війни" з північним імперцем.
Я прочитала основні норми вихолощеного законопроекту про мобілізацію.
Звідти прибирають практично будь-який примус.
Він НЕ спрацює в отому беззубому варіанті, який зараз виписує Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки .
Він не спрацює, якщо там не буде співмірної до ситуації відповідальності за неявку в ТЦК. Якщо не буде електронних повісток, які вважатимуться врученими.
Я читала оце "неконституційно" від людей, які живуть в столичному світі рожевих поні.
Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?!
А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
Захисники прав усіх, крім нинішніх військових, ви взагалі розумієте, що ви виробляєте?
Ви бачили огидні ролики, які наштампував ворог?
Ви розумієте, що вони поставили на зрив мобілізації?
Треба спробувати змусити людей захищати їхнє право на життя, свободу і можливість воювати за свою армію, а не армію ворога.
А, і майно, яке неконституційно забирати в разі відмови воювати, але яке зараз чомусь мусять захищати інші українці.
Так, зараз це не популярні кроки. Але це, НА ЖАЛЬ, необхідність. Бо неможливо бути популярним в неіснуючій державі, де більшість стане 200.
Стане 200, добровільно припинивши, —
а примусово так і не почавши, — бій.
Я пишу зараз цей пост, бо поки ще є шанс виписати законопроект так, що він врятує державу і більшість її громадян.
Так, вік мобілізації понизили, так електронний кабінет Президент підписав. Але цього вже недостатньо.
Верховна Рада України Офіс Президента України
Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine



Клята елоїзація...

Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:30

  Успіх написав:Флай, ти часом ноутбуки не ремонтуєш?
А то може бути і таке >>>
https://youtube.com/shorts/7_1QQLRyGG4? ... d2WqfTGrJ-

Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема.
Але ти можеш гигикати далі із сміщних відосіків па пріколу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:43

flyman

щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити


Невже доведеться взяти відпустку від чергування на форумі і щось нарешті зробити руками?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:55

  flyman написав:недавно був пост, "схотіли відновити" а "розробників знаходили мобілізованими на чорновоих роботах", це ж Петро мобілізував, однозначно



Менталитет менять надо - гнать метлой всяких "успешных менеджеров" заплетающих слова в витиеватые косички с целью побольше запудрить мозги, урвать и свалить. Вот например - вместо заводов дроны уже делают кластера (слово-то какое!) которые вначале как бы ищут инженеров а потом приглядевшись им нужен сразу готовый дрон :roll:

КЛАСТЕР ПІДТРИМКИ DEFENSE TECH РОЗРОБОК В УКРАЇНІ BRAVE1 ШУКАЄ РОЗРОБНИКІВ ДРОНІВ-ПЕРЕХОПЛЮВАЧІВ

Brave1 шукає розробників та інженерів, які створять безпілотник, здатний збивати ворожі розвідувальні дрони.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розвідувальні дрони Орлан, SuperCam або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БпЛА, тому треба знайти рішення, як їх збивати, не витрачаючи засоби ППО.

Ключові вимоги до розробки:

збивати цілі на швидкості 100–150 км/год
на висоті 1 500 метрів.
Рішення має продемонструвати, як:

перехоплювач отримує попередню інформацію про ціль із системи виявлення
вилітає, знаходить ціль і починає переслідувати
сам уражає ворожий безпілотник
Якщо є готове рішення, пропонується заповнити форму. Якщо розробка відповідає вимогам, кластер Brave1 сконтактує й допоможе розвинути безпілотник.


https://www.wing.com.ua/content/view/34903/90/
katso
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