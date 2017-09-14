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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7483748474857486
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:56

  mephala написав:
  ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.


ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками? :lol:

Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".
Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:59

  flyman написав:
  Успіх написав:Флай, ти часом ноутбуки не ремонтуєш?
А то може бути і таке >>>
https://youtube.com/shorts/7_1QQLRyGG4? ... d2WqfTGrJ-

Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема.
Але ти можеш гигикати далі із сміщних відосіків па пріколу.


Это называется ущемление по половому признаку- теперь каждого мужчину не в форме может пинать любая крикливая баба, стране это на пользу точно не идет, больше дронов от этого точно не появится.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 00:02

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.


ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками? :lol:

Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".
Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.

Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 00:44

  kyk написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:............
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками? :lol:

Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".
Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.

Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?

Я уже неоднократно писал об этом. Надоело повторяться.
В ответ кроме откровенного хамства всё равно ничего не услышу.
А, вообще, всё это сегодня уже не актуально.
Не понимаю, какой интерес сегодня обсуждать эти вопросы снова и снова.
В 2019 прошли выборы, проголосовали. Всё, вопрос закрыт.
Порохоботы очень напоминают поклонников Трампа, MAGA.
Такое ощущение, что для многих это просто очередная отговорка, чтобы прикрыть свою трусость перед фронтом: "Мы не голосовали за Зелю, значит, нам и воевать не надо".
Мы воюем за Порошенко или Зеленского?
Мне казалось, что война идёт за Украину.
ЛАД
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