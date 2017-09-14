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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:56
mephala написав: ЛАД написав:
2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну
. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".
Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:59
flyman написав:
Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема.
Але ти можеш гигикати далі із сміщних відосіків па пріколу.
Это называется ущемление по половому признаку- теперь каждого мужчину не в форме может пинать любая крикливая баба, стране это на пользу точно не идет, больше дронов от этого точно не появится.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 00:02
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну
. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию
.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
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kyk
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Додано: Чет 04 кві, 2024 00:44
kyk написав: ЛАД написав: mephala написав:
............
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну
. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию
.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
Я уже неоднократно писал об этом. Надоело повторяться.
В ответ кроме откровенного хамства всё равно ничего не услышу.
А, вообще, всё это сегодня уже не актуально.
Не понимаю, какой интерес сегодня обсуждать эти вопросы снова и снова.
В 2019 прошли выборы, проголосовали. Всё, вопрос закрыт.
Порохоботы очень напоминают поклонников Трампа, MAGA.
Такое ощущение, что для многих это просто очередная отговорка, чтобы прикрыть свою трусость перед фронтом: "Мы не голосовали за Зелю, значит, нам и воевать не надо".
Мы воюем за Порошенко или Зеленского?
Мне казалось, что война идёт за Украину
.
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