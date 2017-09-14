Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема. Але ти можеш гигикати далі із сміщних відосіків па пріколу.
Это называется ущемление по половому признаку- теперь каждого мужчину не в форме может пинать любая крикливая баба, стране это на пользу точно не идет, больше дронов от этого точно не появится.
ЛАД написав:2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов". Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
mephala написав:............ ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов". Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
Я уже неоднократно писал об этом. Надоело повторяться. В ответ кроме откровенного хамства всё равно ничего не услышу. А, вообще, всё это сегодня уже не актуально. Не понимаю, какой интерес сегодня обсуждать эти вопросы снова и снова. В 2019 прошли выборы, проголосовали. Всё, вопрос закрыт. Порохоботы очень напоминают поклонников Трампа, MAGA. Такое ощущение, что для многих это просто очередная отговорка, чтобы прикрыть свою трусость перед фронтом: "Мы не голосовали за Зелю, значит, нам и воевать не надо". Мы воюем за Порошенко или Зеленского? Мне казалось, что война идёт за Украину.
fler написав:Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.
Бавовна то добре, коли вона у пацаків...
P.S. Цікавить інший, асиметричний і ближче до нас момент, і по відчуттям, у цьому році ми пропетляємо без графіків відключень електроенергії по всій країні, чи ні?
Будем надеяться. Не очень понимаю, почему массированные обстрелы устроили уже весной. Такой же удар по Харькову в декабре-январе привёл бы к гораздо более тяжёлым последствиям. Возможно, действительно не хватало ракет и накопить вновь изготовленные успели только к марту. Если так, то такие удары будут редкостью и, возможно, удастся "пропетлять".
Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти? А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема. Але ти можеш гигикати далі із сміщних відосіків па пріколу.
От як тільки заміните нас - фронтовиків, так МИ зразу ж замінимо/станемо на місце отих сантехніків/електриків/ремонтників ноутбуків! Думаєш не справимось?
Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти? А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
Уявіть: Човен на стрімкій ріці... - є 2 весла... Течія "забрала" одне весло(це буде зброя/набої) То що - і другого весла(людей) НЕ треба? Тобто пох - пливемо так, по течії без весел? І далеко так запливемо?
Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти? А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
Уявіть: Човен на стрімкій ріці... - є 2 весла... Течія "забрала" одне весло(це буде зброя/набої) То що - і другого весла(людей) НЕ треба? Тобто пох - пливемо так, по течії без весел? І далеко так запливемо?
в Україні давно тільки все що не йде до дна як гівно можна вважати плавзасобом
Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.