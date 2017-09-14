а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти?А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.

Dmitriy Ivanov



Колись давно, десь у році 2018, писав вже на цю тему, але не гріх повторити.

Мало який вислів мене може так вибісити, як той, який починається зі слів "А от хай спочатку...'.

Коли ви бачите цей вислів, далі можна не читати, бо за ним криється лицемірство і брехня.

Про що мова.

Ну, наприклад, про ухилянтів.

Кожен ухилянт завжди має "обгрунтовану та благородну" теорію про те, чому він ховається від ТЦК.

Ну наприклад:

- мені ця країна нічого не дала;

- я сплачую податки;

- я не вмію воювати;

- я не хочу гинути у м'ясних штурмах;

- і так далі.

Окремий розділ цих галімих відмазок, за якими криється лише те, що ухилянт просто сциться воювати, це відмазки "А от хай спочатку..."

- А от хай спочатку підуть воювати депутати/

поліцейські/багатії/сусіди-падлюки/путани з Окружної/продавці кави з моєї вулиці;

- А от хай спочатку нам дадуть 100 мільйонів F-16;

- А от хай спочатку мені платитимуть 5000 долярів за хвилину, як в НАТО;

- А от хай спочатку нормальних командирів призначать;

- А от хай спочатку мене п'ять років навчають у Вест-Пойнт;

- А от хай спочатку нас в НАТО, ЄС і Лігу Сексуальних Реформ візьмуть.

І так далі.

Дивні люди ухилянти вважають, що їхні відмазки - це щось новаторське, що кожен, хто прочитає цю муть, одразу погодиться, що ухилянт - не чмо ..., а свідомий громадянин, просто має свою точку зору і обгрунтувані погляди.

Вони не розуміють, що все це, абсолютно все, ми вже чули по мільйону разів з 2014 року.

Війна була інша, а відмазки ті самі, слово в слово. А, ні, тоді ще був відмазон "От коли буде війна, а не АТО, я піду". Думаю, не варто казати, що автор цього вислову пішов хіба що вплав через Тису.

Тож шановні (насправді ні) ухилянти, вкотре прошу: якщо ви вже ховаєтесь вдома під холодильником від ТЦК і боїтеся їздити через блокпости, то просто мовчіть і не вигадуйте відомазок. Запевняю, що у ці відмазки насправді не вірять навіть ваші мами та дружини.

Мовчіть і тоді, можливо, хтось вас сплутає з громадянами.

20 год · Публічно

