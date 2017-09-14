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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 00:02
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
2. когда я уже здесь прочитаю, что в войне виноват не Путин, а Зеленский? Судя по всему, со дня на лень.
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну
. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию
.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 00:44
kyk написав: ЛАД написав: mephala написав:
............
ну когда поклонники зели писали что порох виноват в том что не заканчивается война то это было норм? а зеля чем лучше что бы в него не бросать какашками?
Я здесь, вроде, прохожу по разряду "поклонников зели", но неоднократно писал, что считаю, что он не всё сделал, чтобы предотвратить войну
. Не знаю, то ли недооценил опасность, то ли побоялся пойти против "активистов".Порох её и не собирался заканчивать, наоборот обострял ситуацию
.
Поділіться з нами, яким чином він мав її закінчити. Побачити мир в очах путіна?
Я уже неоднократно писал об этом. Надоело повторяться.
В ответ кроме откровенного хамства всё равно ничего не услышу.
А, вообще, всё это сегодня уже не актуально.
Не понимаю, какой интерес сегодня обсуждать эти вопросы снова и снова.
В 2019 прошли выборы, проголосовали. Всё, вопрос закрыт.
Порохоботы очень напоминают поклонников Трампа, MAGA.
Такое ощущение, что для многих это просто очередная отговорка, чтобы прикрыть свою трусость перед фронтом: "Мы не голосовали за Зелю, значит, нам и воевать не надо".
Мы воюем за Порошенко или Зеленского?
Мне казалось, что война идёт за Украину
.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 01:12
_Mykola_ написав: fler написав:
Крім того, їх може підкосити бавовна на решті НПЗ, аеродромах, нафтобазах тощо.
Бавовна то добре, коли вона у пацаків...
P.S. Цікавить інший, асиметричний і ближче до нас момент, і по відчуттям, у цьому році ми пропетляємо без графіків відключень електроенергії по всій країні, чи ні?
Будем надеяться.
Не очень понимаю, почему массированные обстрелы устроили уже весной. Такой же удар по Харькову в декабре-январе привёл бы к гораздо более тяжёлым последствиям.
Возможно, действительно не хватало ракет и накопить вновь изготовленные успели только к марту.
Если так, то такие удары будут редкостью и, возможно, удастся "пропетлять".
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Додано: Чет 04 кві, 2024 01:26
Bobua написав:
Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти?
А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:03
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:14
flyman написав:
Успіх, скоро буде таке, щоб прочистити забитий сральнік, чи замінити розетку, чи що інше зробити, де вимагається М1860, прийдеться довго шукати
через сарафанне радіо, і щоб були гарантії, що підстави нема.
Але ти можеш гигикати далі
із сміщних відосіків па пріколу.
От як тільки заміните нас - фронтовиків, так МИ зразу ж замінимо/станемо на місце отих сантехніків/електриків/ремонтників ноутбуків!
Думаєш не справимось?
Тож, я гигикаю і далі...
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:25
thenewepic написав: Bobua написав:
Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти?
А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
Уявіть:
Човен на стрімкій ріці... - є 2 весла...
Течія "забрала" одне весло(це буде зброя/набої)
То що - і другого весла(людей) НЕ треба?
Тобто пох - пливемо так, по течії без весел?
І далеко так запливемо?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 08:22
Bobua написав:
Клята елоїзація...
Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
Категорично не згоден, що клята.
В даному випадку маємо класичне - виграєш в одному, програєш в другому.
Саме ріст рівня життя, розвиток європейських цінностей (тобто розвиток цивілізації) має отакий наслідок --- елоїзацію.
Морлоки залишаються на рівні печер...
Як брутальний загартований готовий до "тягот і лішеній вслужби" тракторист залишається таким, бо "миється в тазку і не вилазить з печерного трахтору".
Керував би він трактором по ком'ютеру з кабінету в офісі, то ... був би елоєм.
Так що вибір невеликий: або до рашопечер в морлоки і їх скрепами, або до білих комірців в елої з європейськими цінностями.
Вибір зроблено.
До кружевних трусиків і т.д.
В кіно джони віки з рембами --- це виключення серед елоїв...
Виключення, а не типовий елой.
Саме кумедне -- це отой обман.
В елоїв. Ота Матриця.
По суті Трамп лише хоче стримати темп руху в напрямку елоїзації. Лише темп, а не сам напрямок...
Бо напрямок не під силу. Нікому!!!
Бо елоїзація - це невід'ємна складова розвитку.
В морлоків аналогічно! В них тільки темп на порядки менший.
А от демократи летять за вітром...
Тому й за великим рахунком стратегічно в ітогє перемагають.
І просувається оце абсурдне "ОНО" замість "він, вона".
Дива не буде...
Імхо. Стратегічна помилка влади (нашої і партнерів) як би це цинічно не звучало -- це намагання підтримки рівня життя населення (рівня елоїв). Під час війни. Це нонсенс. Звідси й наслідки -- елої залишаються елоями...
А от коли " а в тюрьмє макарони дають" (тобто в окопі), то і примусу особо й не треба було б.
Ще один момент: на рахунках в населення сотні млрд. ..., а ми просимо гроші. Витрачаємо на бруківку та квіти...
Мабуть Матриця затулила очі і партнерам.
Або!!!!! Нормально все. Все під повним контролем. Все йде, як і треба.
Не пощастило і не пощастить тільки деяким(((( елоям.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 08:26
thenewepic написав: Bobua написав:
Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти?
А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.
Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.
Так.
Зброї вистачає.
Дрони вже стають неактуальними -- скидаємось на “шатро v1”. Приємно, що це хоч не швидковитратний матеріал з малою ймовірністю успіху. Як були дрони...
Люди переважно списуються “для догляду”.
Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...”
На овдій.напрямку бачив десь за півтрора-два десятки км від нулів, що копають і будують у полях норм.укріплення.
Що ще...?
А... Все це не має значення, бо насправді все отак як описано нижче, правда ж?
Dmitriy Ivanov
Колись давно, десь у році 2018, писав вже на цю тему, але не гріх повторити.
Мало який вислів мене може так вибісити, як той, який починається зі слів "А от хай спочатку...'.
Коли ви бачите цей вислів, далі можна не читати, бо за ним криється лицемірство і брехня.
Про що мова.
Ну, наприклад, про ухилянтів.
Кожен ухилянт завжди має "обгрунтовану та благородну" теорію про те, чому він ховається від ТЦК.
Ну наприклад:
- мені ця країна нічого не дала;
- я сплачую податки;
- я не вмію воювати;
- я не хочу гинути у м'ясних штурмах;
- і так далі.
Окремий розділ цих галімих відмазок, за якими криється лише те, що ухилянт просто сциться воювати, це відмазки "А от хай спочатку..."
- А от хай спочатку підуть воювати депутати/
поліцейські/багатії/сусіди-падлюки/путани з Окружної/продавці кави з моєї вулиці;
- А от хай спочатку нам дадуть 100 мільйонів F-16;
- А от хай спочатку мені платитимуть 5000 долярів за хвилину, як в НАТО;
- А от хай спочатку нормальних командирів призначать;
- А от хай спочатку мене п'ять років навчають у Вест-Пойнт;
- А от хай спочатку нас в НАТО, ЄС і Лігу Сексуальних Реформ візьмуть.
І так далі.
Дивні люди ухилянти вважають, що їхні відмазки - це щось новаторське, що кожен, хто прочитає цю муть, одразу погодиться, що ухилянт - не чмо ..., а свідомий громадянин, просто має свою точку зору і обгрунтувані погляди.
Вони не розуміють, що все це, абсолютно все, ми вже чули по мільйону разів з 2014 року.
Війна була інша, а відмазки ті самі, слово в слово. А, ні, тоді ще був відмазон "От коли буде війна, а не АТО, я піду". Думаю, не варто казати, що автор цього вислову пішов хіба що вплав через Тису.
Тож шановні (насправді ні) ухилянти, вкотре прошу: якщо ви вже ховаєтесь вдома під холодильником від ТЦК і боїтеся їздити через блокпости, то просто мовчіть і не вигадуйте відомазок. Запевняю, що у ці відмазки насправді не вірять навіть ваші мами та дружини.
Мовчіть і тоді, можливо, хтось вас сплутає з громадянами.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 08:29
Дюрі-бачі написав:
Ну і мудрі політики розуміють, що якщо в тилу назбирається кілька сотень тисяч злих Успіхів то проблем буде значно більше, адже за черговий розпил бруківки може й прилетіти.
Успіхи не будуть злими якщо займатимуться питаннями масштабування бізнесу. Або придбанням нового бізнесу.
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