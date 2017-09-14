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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7485748674877488>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:33

Bobua а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других? поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши. А когда вас начнут гнобить, что вы запоёте, что это не вы гнобили ухылянтов, и вообще только что сошли с иконы.

гражданин не собственность государства и (если он отказывается выполнять Конституционный долг) самое правильное - лишить гражданства и депортировать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 08:54, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:34

  whois2010 написав:
  Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.

Ніхто нікого не ловить, нема бусіфікації, в воєнкомати стоять черги. Нестачі в мобілізованих нема.
Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні, максимум сягнув мільйона рублів

Тому що морлоки...

До того ж них є чітка мета. Перемогти елоїв.
В елоїв нема! мети перемогти морлоків. Їх мета -- аби морлоки не лізли до них. Змусити морлоків не лізти до елохв. Тупікова мета.
Бо суть морлоків, їх ціль саме в тому і полягає -- йти на елоїв.

Стратегічна помилка Заходу -- треба або витягувати морлоків з печер (розвивати їх до рівня елоїв); або мати сили тримати їх в їх печерах.

Спочатку треба було прийняти Україну в Ес, НАТО, а вже потім давати копняка оркостану.
Хоча... Захід і прийняв до себе східну Європу.
Захистився...
А ми просто (жахливе слово - просто) не вспіли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:39

Бобуа
Згідно європейських цінностей --- це абсолютно нормально, що люди різні. Тобто що не хочуть бути героями, бояться, шукають відмазки і т.д.

Це в совдепі кожен повинен був бути піонєром тощо))
Тобто справа, корінець не там, де Вам здається.

Грубо: якщо суспільство сприймає підар-сів нормою, то й (ухилянтів) боягузів, ледарів, пофігістів і т.д. тим паче.
Тобто або труси, або хрестик.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:50

  flyman написав:не зачеплена тема Ж1860 та окулярів за 350 євро
елої з елойш появляються чи з пробірок?

Та в мене через все повідомлення проходить: елої саме з високого рівня розвитку (з окулярів по 350).
З рівня тазка після трахтору не виходять елої.
Виключення звісно є. Ось ці виключення (які закінчуються) зараз бажають, що усі чомусь повинні і можуть стати такими ж. Добровільно.

Вибачаюсь, що не можу розтлумачити думку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:55

  detroytred написав:Вибачаюсь, що не можу розтлумачити думку.
так тренируйтесь) здесь академиков философии нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 08:59

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Вибачаюсь, що не можу розтлумачити думку.
так тренируйтесь) здесь академиков нет.

Навіщо???

Мій досвід: може надати лише ідею думки. А зрозуміти людина може тільки, якщо сама почне вивчати це. І або спростує, або погодиться.

Тому мицики-мортимери не парилися. Одна-дві строки. Іноді пару слів.
А далі сам -- якщо хочеш розібратися.

Це в мене професійна звичка -- абзацами лупити.
Так там хоч гроші платили, а тут безплатно навіщо?))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:02

  detroytred написав:А зрозуміти людина може тільки, якщо сама почне вивчати це.
изучать ваш опыт или ваши мысли? вы меня запутали. Язык как средство общения для того и придуман, чтобы делиться мнениями. А если их зажимать, держать в себе, может и языком (в смысле мовой) не стоит пользоваться?
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:06

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А зрозуміти людина може тільки, якщо сама почне вивчати це.
изучать ваш опыт или ваши мысли? вы меня запутали. Язык как средство общения для того и придуман, чтобы делиться мнениями.

Да нафіг мій досвід і мої думки комусь потрібні?
На форумі потрібно лише приємне спілкування.

Вивчати треба дійсно гігантів думок (філософів, економістів, політиків, митців) --- гегелів, кейнсів і до Герберта Уеллса.
В зрілому віці вивчати.
Це абсолютно інший колінкор, ніж у школі або виші.

Да хоч Чейза перечитайте зараз або Лондона --- це буде, як сліпий прозрів.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 кві, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:09

  detroytred написав:Да нафіг мій досвід і мої думки комусь потрібні?
На форумі потрібно лише приємне спілкування.
ну смотря какой опыт. Допустим на ветке карусельщиков люди делились полезным опытом.
  detroytred написав:На форумі потрібно лише приємне спілкування.
и когда в последний раз вы здесь "приємно спілкувались"?
  detroytred написав:Вивчати треба дійсно гігантів думок
они знают как провести мобилизацию без гнобления улылянтов? шото не встречал я таких гигантов ни на форуме ни в сми.
  detroytred написав:Да хоч Чейза перечитайте зараз або Лондона --- це буде, як сліпий прозрів.
я вам могу скинуть в лс что я сейчас читаю. окуеете. Скинул. Прочитайте хотя бы половину.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 09:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:10

  whois2010 написав:
  Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.

Ніхто нікого не ловить, нема бусіфікації, в воєнкомати стоять черги. Нестачі в мобілізованих нема.
Регіони РФ збільшують виплати за підписання контракту на участь у війні, максимум сягнув мільйона рублів

Що там ЛАД і Ко напише? "Петро заважає" чи "армія бідних заробітчан - це не для нас"?
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