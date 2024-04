Ан Жюлак



"Роздали 300 повісток, прийшло 2-є людей", - розповідає мені журналіст, який нині — військовий.

Він ще на бойовій посаді, а от його брат вже працює в ТЦК, після бойової травми. Така ситуація зараз в його військоматі.

Так смердить капітуляція.

Капітуляція за якою буде геноцид, експансія і війна проти Європи, руками тих з нас, хто виживе і скориться.

Це не страшилки кровожерливої мене.

"Це ж було вже".

Сценарій, який вже відбувався раз-по-раз на цих землях протягом століть, після того, як українці "втомлювались від війни" з північним імперцем.

Я прочитала основні норми вихолощеного законопроекту про мобілізацію.

Звідти прибирають практично будь-який примус.

Він НЕ спрацює в отому беззубому варіанті, який зараз виписує Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки .

Він не спрацює, якщо там не буде співмірної до ситуації відповідальності за неявку в ТЦК. Якщо не буде електронних повісток, які вважатимуться врученими.

Я читала оце "неконституційно" від людей, які живуть в столичному світі рожевих поні.

Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?!

А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.

Захисники прав усіх, крім нинішніх військових, ви взагалі розумієте, що ви виробляєте?

Ви бачили огидні ролики, які наштампував ворог?

Ви розумієте, що вони поставили на зрив мобілізації?

Треба спробувати змусити людей захищати їхнє право на життя, свободу і можливість воювати за свою армію, а не армію ворога.

А, і майно, яке неконституційно забирати в разі відмови воювати, але яке зараз чомусь мусять захищати інші українці .

Так, зараз це не популярні кроки. Але це, НА ЖАЛЬ, необхідність. Бо неможливо бути популярним в неіснуючій державі, де більшість стане 200.

Стане 200, добровільно припинивши, —

а примусово так і не почавши, — бій.

Я пишу зараз цей пост, бо поки ще є шанс виписати законопроект так, що він врятує державу і більшість її громадян.

Так, вік мобілізації понизили, так електронний кабінет Президент підписав. Але цього вже недостатньо.

