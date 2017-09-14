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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:13
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Вибачаюсь, що не можу розтлумачити думку.
так тренируйтесь) здесь академиков нет.
Навіщо???
Мій досвід: може надати лише ідею думки. А зрозуміти людина може тільки, якщо сама почне вивчати це. І або спростує, або погодиться.
Тому мицики-мортимери не парилися. Одна-дві строки. Іноді пару слів.
А далі сам -- якщо хочеш розібратися.
Це в мене професійна звичка -- абзацами лупити.
Так там хоч гроші платили, а тут безплатно навіщо?))
А як же "місія"? Чи тільки за гроші?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:18
Віталліан
Особиста користь від форуму (тобто від карусельщиків і т.д.) -- це окремо (невже Ви вважаєте, що я не переймаю оті знання і досвід від форумчан на інших гілках?!).
А глобальні, стратегічні питання -- це окремо.
Думок стосовно першого тут купа куп.
В дебрі ж пошуку корінців, суті процесів -- мало хто лізе.
Мене більш цікавлять сутності процесів.
Я чудово знаю практичну роботу транзистора...
Але взнати, як відбувається процес, мені ще цікавіше.
Тобто -- рівень функціональної схеми приладу для мене замал.
Цікавлять структурна схема, принцип роботи.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:20
flyman написав: detroytred написав: vitaliiangel написав:
Навіщо???
Мій досвід: може надати лише ідею думки. А зрозуміти людина може тільки, якщо сама почне вивчати це. І або спростує, або погодиться.
Тому мицики-мортимери не парилися. Одна-дві строки. Іноді пару слів.
А далі сам -- якщо хочеш розібратися.
Це в мене професійна звичка -- абзацами лупити.
Так там хоч гроші платили, а тут безплатно навіщо?))
А як же "місія"? Чи тільки за гроші?
Ніколи не було і не буде.
Сто разів підкреслено раніше.
За місією це до Будівельника.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:21
detroytred написав:
Особиста користь від форуму (тобто від карусельщиків і т.д.) -- це окремо (невже Ви вважаєте, що я не переймаю оті знання і досвід від форумчан на інших гілках?!).
я почти уверен вы были топовый карусельщик и многим вроде меня смогли бы утереть нос.
detroytred написав:
Мене більш цікавлять сутності процесів.
назовице процесс и обсудим его суть.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:21
detroytred написав:
зараз або Лондона --- це буде, як сліпий прозрів.
Це точно "Неукротимьій бельій человек" Лондона душу гріє, дивлячись на оце все BLM
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:24
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Особиста користь від форуму (тобто від карусельщиків і т.д.) -- це окремо (невже Ви вважаєте, що я не переймаю оті знання і досвід від форумчан на інших гілках?!).
я почти уверен вы были топовый карусельщик и многим вроде меня смогли бы утереть нос.
detroytred написав:
Мене більш цікавлять сутності процесів.
назовице процесс и обсудим его суть.
Без образ. Ні.
Причини: ліньки, і так вже скільки накнопав, ліміт балачок перевищив, забагато буде мене тут, більше цікавлять думки інших, не по темі може бути, і т.д.
Для обговорень тут і так форумчанами піднято багато різних питань. Щоб мені ще додавати.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:42
Bobua написав:
Люди переважно списуються “для догляду”.
Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...”
Я ж кажу - в нас влітку 1 списався "по догляду" за тещею, а зараз інший - списується "по догляду" за тестем!
Плять!!! Тещею і тестем!!!
За батьками, чи дружиною, чи дитиною - тут питань нема!
Але ж плять, відколи це тесть і теща "найближчі/найцінніші" родичі для зятя стали?
Ту же ясно, що люди просто хочуть списатись, бо держава/влада НЕ дали НОРМАЛЬНИХ варіантів залишити військо/піти додому!
Як плять так довести людей до такого, що вже готові і "кота" доглядати???!
vitaliiangel написав:
а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других?
поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши.
Тут, якби, НЕ для самоствердження.
Тут все простіше))
Ми злі на "систему", яка НЕ зробила за ДВА РОКИ демобілізацію!(а могли зробити рік-через-рік, чи інші схожі варіанти... - але НЕ зробили!)
Ну і + раніше треба було будувати укріплення/ставати в глуху оборону...
Як і + премії не треба було врізати(або робити зразу менші, а потім по наростаючій...) чи різні плюшки/грошові заохочення для "новеньких" давати...
Он як кацапня старається - вже більше 400Кгрн дає одноразове заохочення!
А в нас?
Подекуди 50К?
Серйозно?
Це раптом 2,5 середні зарплати по Україні.
Хто на таке піде з такими високими ризиками?
Тому, ми злі на "систему", а вона як завжди - "недосяжна/далеко"...
А ви?
Ви - ближче!
От тому ми і "відводимо душу" на вас, так як дістати до системи/зламати її - ми не можемо!
І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"...
- тому...
Тому ми пробуємо "ламати" вас...
А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:46
Им об этом все нормальные люди говорят и пишут.
Это какая-то упертость тупая, сосредоточиться на мобилизации, русурс которой в разы меньше.
Не способны на мобилизацию. Принудиловка не работает в Украине, альо.
Тем более ваши пэрши особы должны оружие просить, а не президент Чехии
Точно что божэвильни
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:52
Goodman написав:
там одних свинарчуків достатньо ..... робили гроші на крові.
от завжди цікавила розшифровка цієї фрази.
можете розгорнуто пояснити що маєте на увазі?
тільки обережно - бо можна ж провести аналогії і з нинішнім
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Додано: Чет 04 кві, 2024 10:04
Bobua написав:
Ан Жюлак
"Роздали 300 повісток, прийшло 2-є людей", - розповідає мені журналіст, який нині — військовий.
Він ще на бойовій посаді, а от його брат вже працює в ТЦК, після бойової травми. Така ситуація зараз в його військоматі.
Так смердить капітуляція.
Капітуляція за якою буде геноцид, експансія і війна проти Європи, руками тих з нас, хто виживе і скориться.
Це не страшилки кровожерливої мене.
"Це ж було вже".
Сценарій, який вже відбувався раз-по-раз на цих землях протягом століть, після того, як українці "втомлювались від війни" з північним імперцем.
Я прочитала основні норми вихолощеного законопроекту про мобілізацію.
Звідти прибирають практично будь-який примус.
Він НЕ спрацює в отому беззубому варіанті, який зараз виписує Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки .
Він не спрацює, якщо там не буде співмірної до ситуації відповідальності за неявку в ТЦК. Якщо не буде електронних повісток, які вважатимуться врученими.
Я читала оце "неконституційно" від людей, які живуть в столичному світі рожевих поні.
Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?!
А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.
Захисники прав усіх, крім нинішніх військових, ви взагалі розумієте, що ви виробляєте?
Ви бачили огидні ролики, які наштампував ворог?
Ви розумієте, що вони поставили на зрив мобілізації?
Треба спробувати змусити людей захищати їхнє право на життя, свободу і можливість воювати за свою армію, а не армію ворога.
А, і майно, яке неконституційно забирати в разі відмови воювати, але яке зараз чомусь мусять захищати інші українці.
Так, зараз це не популярні кроки. Але це, НА ЖАЛЬ, необхідність. Бо неможливо бути популярним в неіснуючій державі, де більшість стане 200.
Стане 200, добровільно припинивши, —
а примусово так і не почавши, — бій.
Я пишу зараз цей пост, бо поки ще є шанс виписати законопроект так, що він врятує державу і більшість її громадян.
Так, вік мобілізації понизили, так електронний кабінет Президент підписав. Але цього вже недостатньо.
Верховна Рада України Офіс Президента України
Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Клята елоїзація...
Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
головне що мобілізація повинна бути по правилам виживання нації (і то не всіх стосується - є декілька сортів народу)
а все інше - по законам мирного часу.
ви вважаєте народ нічого не бачить?
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