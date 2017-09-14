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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7487748874897490>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:26

  Успіх написав:І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"... - тому...
Тому ми пробуємо "ламати" вас...
А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...
  vitaliiangel написав:а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других
и что я не так сказал. это как вкладчик ммм пойдёт бить лицо соседу за то, что он не вложился. Где здесь конструктив и выход из ситуации?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:26

  vitaliiangel написав:гражданин не собственность государства и (если он отказывается выполнять Конституционный долг) самое правильное - лишить гражданства и депортировать.

Це десь в якомусь законі України є?
Чи конституції України?
ну это как вкладчик ммм пойдёт бить лицо соседу за то, что он не вложился.

А захист держави від зовнішньої агресії - це треба лише тому хто пішов захищати (як вкладник поніс гроші) , чи це спільна справа і обовʼязок кожного?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 кві, 2024 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:28

  Goodman написав:mephala Bihus.Info виграв справу проти Ігоря Гладковського у Верховному суді

Позов стосувався розслідування «Армія. Друзі. Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, яке вийшло в 2019 році. У матеріалі йшлося про участь у цих схемах Ігоря Гладковського, і він через суд вимагав спростування інформації та визнання її недостовірною.
3 липня 2020 суддя Подільський районний суд задовольнив цей позов, але Київський апеляційний суд скасував це рішення 9 грудня 2021-го. Касаційна інстанція залишила цю постанову в силі, повний текст поки не оприлюднений.
****************************************************

Корупція в оборонці це завжди кров захисників.


так а про самого пороха буде щось? слоган же був що порох заробляє на крові а не його друзі.
у зелі також повно друзів про яких сюжети можна знімати. я ж кажу - обережніше бо аналогії можна провести і з діючим.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 04 кві, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:28

  Goodman написав:mephala Bihus.Info виграв справу проти Ігоря Гладковського у Верховному суді

Позов стосувався розслідування «Армія. Друзі. Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, яке вийшло в 2019 році. У матеріалі йшлося про участь у цих схемах Ігоря Гладковського, і він через суд вимагав спростування інформації та визнання її недостовірною.
3 липня 2020 суддя Подільський районний суд задовольнив цей позов, але Київський апеляційний суд скасував це рішення 9 грудня 2021-го. Касаційна інстанція залишила цю постанову в силі, повний текст поки не оприлюднений.
****************************************************

Корупція в оборонці це завжди кров захисників.




В бігус,склад лише жінки,чи чоловіки призовного віку? Хто змонтує і викладе в мережу розслідування про журналістів,які на третій рік повномасштабного втручання на території всієї України мовчки монтують на слуг народу різного роду відеоматеріали
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:30

flyman

А покажи де написано


Навіщо доказувати те, чого нема. Я такого і не стверджував.
Питання про опцію замість захисту - «депортуйте мене».
Це так можна у держави взяти в борг, а замість віддавати - «депортуйте мене, я не власність». Так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:37

Все просто !©

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"... - тому...
Тому ми пробуємо "ламати" вас...
А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...
  vitaliiangel написав:а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других
и что я не так сказал. это как вкладчик ммм пойдёт бить лицо соседу за то, что он не вложился. Где здесь конструктив и выход из ситуации?

Ще раз - тут не йдеться про "самоствердження", а йдеться про:
а) до вас в рази легше досягнути, ніж до "системи"
б) хочемо не самоствердження(мовляв - ми такі круті, а ви - ніхто), а хочемо вас поставити на своє місце, щоб і ви побули "крутими", чи "героями" - тут вже самі собі підберіть слово, яке вам подобається :D
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:43

  Успіх написав:хочемо не самоствердження(мовляв - ми такі круті, а ви - ніхто), а хочемо вас поставити на своє місце, щоб і ви побули "крутими", чи "героями" - тут вже самі собі підберіть слово, яке вам подобається
у одних марсиан вапще какие права от других чёто хотеть? как раз нарушение границ соседа с целью сделать его "подругой", "героем" или "колбасой" - самоутверждение в чистом виде. То есть их что то не устраивает, поэтому они ищут кого-то с кем поменяться. Пусть они напрягают своё командование и т.д. Пишут марсианским депутатам как правильно, как неправильно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 04 кві, 2024 10:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:45

  Успіх написав:
  thenewepic написав:
  Bobua написав:Божевільні, та яка Конституція лишиться, якщо фронт паде?! А він, на жаль, паде і доволі скоро без масової мобілізації. Бо треба і поповнення, і часткова демобілізація людей, які вже не БГ.

а що, проблема тільки в людях? Снарядів, танків, дронів, ракет вистачає, так? Все чекає готовеньке, в достатку, тільки нема кому тим управляти?
А куди ділися люди? Куди поділося 20 бригад, підготовлених для контрнаступу-2023? Що, потрібно ще стільки ж людей? З такими темпами через рік знову доведеться шукати нових бійців.

Круто придумано, що й казати! Зручно, коли провали в управлінні, провали з поставками озброєння можна прикрити уклоністами. Якщо фронт обвалиться - це через те, що уклоністи не захотіли йти на фронт, а не через нестачу озброєння або дебілів-командирів. Все, знайшли винуватців, можна не хвилюватися.

Уявіть:
Човен на стрімкій ріці... - є 2 весла...
Течія "забрала" одне весло(це буде зброя/набої)
То що - і другого весла(людей) НЕ треба?
Тобто пох - пливемо так, по течії без весел?
І далеко так запливемо? :shock:

Як на мене погана аналогія. В нас моторний човен, але пального дают дуже дозоввно. Звісно що нормальна людина не піде в той човен гребсти замість мотору поки хоча б рятувальний жилет не дадуть і не скажу скільки годин треба грести, а не як на галері - до смерті.
А ще краще перелізе на кращий човен
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:46

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:хочемо не самоствердження(мовляв - ми такі круті, а ви - ніхто), а хочемо вас поставити на своє місце, щоб і ви побули "крутими", чи "героями" - тут вже самі собі підберіть слово, яке вам подобається
у вас вапще какие права от нас чёто хотеть? как раз нарушение границ соседа с целью сделать его "подругой", "героем" или "колбасой" - самоутверждение в чистом виде.

Моральне право лише.
Право вимагати виконувати свою частину спільної роботи.
Юридичне право у «бусифікаторів».
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 10:54

3 квітня глава Міноборони рф Сергій Шойгу поговорив із Міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню телефоном. Під час розмови міністр країни-агресора наголосив на готовності росії до діалогу "щодо України"

"Відзначено готовність до діалогу щодо України. Вихідні положення могли б ґрунтуватися на "Стамбульській мирній ініціативі". Проведення зустрічі в Женеві без участі росії — безглуздо", — сказано в повідомленні.

Водночас Шойгу пригрозив Лекорню, заявивши, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.
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