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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 10:57
Hotab написав:
А захист держави від зовнішньої агресії - це треба лише тому хто пішов захищати (як вкладник поніс гроші) , чи це спільна справа і обовʼязок кожного?
Хотаб, я розумію, що ти хочеш писати "з табору фронтовиків", але!
Але тоді треба бути "в нашій пісочниці", а не вийти з неї, коли там почалась справжня пожежа!
Тож, як ти сам пишеш "обов'язок кожного" - тож іди в ТЦК і просись до лав ЗСУ!
І не відмазуйся, що літуни не потрібні зараз... - піди інструктором, чи просто на будь-яку посаду/роботу в ЗСУ!
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:00
Успіх
Хотаб, я розумію, що ти хочеш писати "з табору фронтовиків", але!
Мене не цікавить твій табір, тим більше ти в тиловому.
Щодня без діла суєш слово «теплік», хоча ворога в ньому жодного не бачив.
Що мені робити я розберусь сам
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
🇺🇸 Голосування у Конгресі США допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів, - Bloomberg
Як пише видання, голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне, принаймні, до середини квітня.
Відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканців.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
vitaliiangel написав:
у одних марсиан вапще какие права от других чёто хотеть?
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
vitaliiangel написав:
Пишут марсианским депутатам как правильно, как неправильно
Можна і в спортлото писати/звертатись(як Флай казав)
Але ж кажу, що "система" - недосяжна... - а от ви, поруч!
Тому і пишемо вам))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
Бетон написав:
Проехал в метро.
Офигел от количества зомбированного текста про комендантську годину. Каждые три минуты. Ещё немного и с ума можно сойти.
Неужели это такая важная инфа? Тем более это не запрещено.
Если это настолько важно. Ну законом пропишите, ответственность пропишите.
Делаете из людей недоумков
Только вышел на улицу и сразу офигел )))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:11
Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:18
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
Нема такого в законах. Охорона порядку не є обовʼязком всіх громадян. Лише сприяти.
Захист на випадок агресії - є..
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:25
Успіх написав: Bobua написав:
Люди переважно списуються “для догляду”.
Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...”
Я ж кажу - в нас влітку 1 списався "по догляду" за тещею, а зараз інший - списується "по догляду" за тестем!
Плять!!! Тещею і тестем!!!
За батьками, чи дружиною, чи дитиною - тут питань нема!
Але ж плять, відколи це тесть і теща "найближчі/найцінніші" родичі для зятя стали?
Ту же ясно, що люди просто хочуть списатись, бо держава/влада НЕ дали НОРМАЛЬНИХ варіантів залишити військо/піти додому!
Як плять так довести людей до такого, що вже готові і "кота" доглядати???!
vitaliiangel написав:
а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других?
поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши.
Тут, якби, НЕ для самоствердження.
Тут все простіше))
Ми злі на "систему", яка НЕ зробила за ДВА РОКИ демобілізацію!(а могли зробити рік-через-рік, чи інші схожі варіанти... - але НЕ зробили!)
Ну і + раніше треба було будувати укріплення/ставати в глуху оборону...
Як і + премії не треба було врізати(або робити зразу менші, а потім по наростаючій...) чи різні плюшки/грошові заохочення для "новеньких" давати...
Он як кацапня старається - вже більше 400Кгрн дає одноразове заохочення!
А в нас?
Подекуди 50К?
Серйозно?
Це раптом 2,5 середні зарплати по Україні.
Хто на таке піде з такими високими ризиками?
Тому, ми злі на "систему", а вона як завжди - "недосяжна/далеко"...
А ви?
Ви - ближче!
От тому ми і "відводимо душу" на вас, так як дістати до системи/зламати її - ми не можемо!
І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"...
- тому...
Тому ми пробуємо "ламати" вас...
А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...
спочатку: "зробимо разом",
а далі: "не зробила система".
Або труси, або хрестик.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:26
Bobua написав:
Ан Жюлак
"Роздали 300 повісток, прийшло 2-є людей", - розповідає мені журналіст, який нині — військовий.
Він ще на бойовій посаді, а от його брат вже працює в ТЦК, після бойової травми. Така ситуація зараз в його військоматі.
Клята елоїзація...
Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
Він часом не уточнював, ці 300 це вручені НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, чи просто розкидані по поштовим скринькам та запихані в двері?
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