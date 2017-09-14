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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
🇺🇸 Голосування у Конгресі США допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів, - Bloomberg
Як пише видання, голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне, принаймні, до середини квітня.
Відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканців.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
vitaliiangel написав:
у одних марсиан вапще какие права от других чёто хотеть?
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
vitaliiangel написав:
Пишут марсианским депутатам как правильно, как неправильно
Можна і в спортлото писати/звертатись(як Флай казав)
Але ж кажу, що "система" - недосяжна... - а от ви, поруч!
Тому і пишемо вам))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:08
Бетон написав:
Проехал в метро.
Офигел от количества зомбированного текста про комендантську годину. Каждые три минуты. Ещё немного и с ума можно сойти.
Неужели это такая важная инфа? Тем более это не запрещено.
Если это настолько важно. Ну законом пропишите, ответственность пропишите.
Делаете из людей недоумков
Только вышел на улицу и сразу офигел )))
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:11
Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:18
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Бо ці марсіани і своє, і ваше майно/життя охороняють
тогда полиция, которая тоже охраняет марсиан, тоже должна требовать, чтобы марсиане её подменили. почему-то не требует или есть другая причина?
Нема такого в законах. Охорона порядку не є обовʼязком всіх громадян. Лише сприяти.
Захист на випадок агресії - є..
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:25
Успіх написав: Bobua написав:
Люди переважно списуються “для догляду”.
Але ще не всім вдалось знайти кого “доглядати...”
Я ж кажу - в нас влітку 1 списався "по догляду" за тещею, а зараз інший - списується "по догляду" за тестем!
Тещею і тестем!!!
За батьками, чи дружиною, чи дитиною - тут питань нема!
Але ж відколи це тесть і теща "найближчі/найцінніші" родичі для зятя стали?
Ту же ясно, що люди просто хочуть списатись, бо держава/влада НЕ дали НОРМАЛЬНИХ варіантів залишити військо/піти додому!
Як так довести людей до такого, що вже готові і "кота" доглядати???!
vitaliiangel написав:
а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других?
поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши.
Тут, якби, НЕ для самоствердження.
Тут все простіше))
Ми злі на "систему", яка НЕ зробила за ДВА РОКИ демобілізацію!(а могли зробити рік-через-рік, чи інші схожі варіанти... - але НЕ зробили!)
Ну і + раніше треба було будувати укріплення/ставати в глуху оборону...
Як і + премії не треба було врізати(або робити зразу менші, а потім по наростаючій...) чи різні плюшки/грошові заохочення для "новеньких" давати...
Он як кацапня старається - вже більше 400Кгрн дає одноразове заохочення!
А в нас?
Подекуди 50К?
Серйозно?
Це раптом 2,5 середні зарплати по Україні.
Хто на таке піде з такими високими ризиками?
Тому, ми злі на "систему", а вона як завжди - "недосяжна/далеко"...
А ви?
Ви - ближче!
От тому ми і "відводимо душу" на вас, так як дістати до системи/зламати її - ми не можемо!
І ви - теж, навіть, спроб не робите її "зламати"...
- тому...
Тому ми пробуємо "ламати" вас...
А швидше - то просто хочемо поставити вас на своє місце...
спочатку: "зробимо разом",
а далі: "не зробила система".
Або труси, або хрестик.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 11:26
Bobua написав:
Ан Жюлак
"Роздали 300 повісток, прийшло 2-є людей", - розповідає мені журналіст, який нині — військовий.
Він ще на бойовій посаді, а от його брат вже працює в ТЦК, після бойової травми. Така ситуація зараз в його військоматі.
Клята елоїзація...
Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
Він часом не уточнював, ці 300 це вручені НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, чи просто розкидані по поштовим скринькам та запихані в двері?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:08
detroytred написав: Bobua написав:
Клята елоїзація...
Де всі ті джони віки й ремби, виховані тисячами героїчних фільмачаків...?
Категорично не згоден, що клята.
В даному випадку маємо класичне - виграєш в одному, програєш в другому.
Саме ріст рівня життя, розвиток європейських цінностей (тобто розвиток цивілізації) має отакий наслідок --- елоїзацію.
Морлоки залишаються на рівні печер...
Як брутальний загартований готовий до "тягот і лішеній вслужби" тракторист залишається таким, бо "миється в тазку і не вилазить з печерного трахтору".
Керував би він трактором по ком'ютеру з кабінету в офісі, то ... був би елоєм.
Так що вибір невеликий: або до рашопечер в морлоки і їх скрепами, або до білих комірців в елої з європейськими цінностями.
Вибір зроблено.
До кружевних трусиків і т.д.
В кіно джони віки з рембами --- це виключення серед елоїв...
Виключення, а не типовий елой.
Саме кумедне -- це отой обман.
В елоїв. Ота Матриця.
По суті Трамп лише хоче стримати темп руху в напрямку елоїзації. Лише темп, а не сам напрямок...
Бо напрямок не під силу. Нікому!!!
Бо елоїзація - це невід'ємна складова розвитку.
В морлоків аналогічно! В них тільки темп на порядки менший.
А от демократи летять за вітром...
Тому й за великим рахунком стратегічно в ітогє перемагають.
І просувається оце абсурдне "ОНО" замість "він, вона".
Дива не буде...
Імхо. Стратегічна помилка влади (нашої і партнерів) як би це цинічно не звучало -- це намагання підтримки рівня життя населення (рівня елоїв). Під час війни. Це нонсенс. Звідси й наслідки -- елої залишаються елоями...
А от коли " а в тюрьмє макарони дають" (тобто в окопі), то і примусу особо й не треба було б.
Ще один момент: на рахунках в населення сотні млрд. ..., а ми просимо гроші. Витрачаємо на бруківку та квіти...
Мабуть Матриця затулила очі і партнерам.
Або!!!!! Нормально все. Все під повним контролем. Все йде, як і треба.
Не пощастило і не пощастить тільки деяким(((( елоям.
У наш час не вимагають стояти в повен зріст в три шеренги і стріляти в протилежні... Поки вони стріляють у ваші.
Не вимагають стояти зі списами проти кінноти...
Не вимагають вибігати з окопів під обстрілом і кидатись на амбразури... Чи форсувати річки з палицями. А загородж.загонів у нас нема. За два роки ніяких навіть чуток...
Ховатись у ямках і стріляти за потреби (дуже нечасто) -- вимагають саме у цю мить у ~40тис осіб. 0,1% штатного населення України. ~60тис з вихідними. 0,15%. Але яке у нас морал.право вимагати, аби це незмінно, місяць за місяцем, були одні й тіж люди?
Сучасні вимоги до вояків напрочуд прості.
І саме тому сучасна елоїстість лякає.
А ще більше непокоїть, що система ніби-то підтримує і культивує страхи елоїв.
Замість дати їм здійсненні завдання (1-2міс на нулях з мінімізацією ризику) і можливість повернути собі хоч би частково людську подобу...
vitaliiangel написав:Bobua
а может война некоторым дала возможность почувствовать себя героями? а поскольку особых побед нет, вы нашли другого врага - ухылянта, и самоутверждаетесь гнобя других? поклонников сталинизма гораздо больше, чем принято считать. Комплексы неполноценности торчат как заячьи уши. А когда вас начнут гнобить, что вы запоёте, что это не вы гнобили ухылянтов, и вообще только что сошли с иконы.
гражданин не собственность государства и (если он отказывается выполнять Конституционный долг) самое правильное - лишить гражданства и депортировать.
Все що маєте нині -- це все завдяки державі.
Якби не держава, то при окупації відібрали би нерухомість, гроші, здоров`я (перша нирка і частини печінки) та життя (у “шторр зет” чи разом з другою ниркою, серцем і т.п.)
Отже, при депортації, потрібно віддати це все Україні (органи можна грошима, які були виведені за кордон до початку повномасштабки, але це ж мають бути сотні тисяч$...)
А Україна спробує купити на те все нових громадян. Здатних воювати...
Якби такі умови раптом узаконили -- погодитесь?
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:16
Hotab написав:flyman
А покажи де написано
Навіщо доказувати те, чого нема. Я такого і не стверджував.
Питання про опцію замість захисту - «депортуйте мене».
Це так можна у держави взяти в борг, а замість віддавати - «депортуйте мене, я не власність». Так?
спочатку ті що на бюджетній сісі, в тому числі єоселівці та пільгові кредитчеги
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Додано: Чет 04 кві, 2024 12:17
Bobua написав:
Якби такі умови раптом узаконили -- погодитесь?
те кто бегут через тису по моему вам уже дали ответ.
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